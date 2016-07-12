Pokemon Go, üç günde 9 milyar dolar kazandırdı

Sanal gerçeklik oyunu Pokemon Go'nun geliştiricisi Nintendo'nun hisseleri son üç günde yüzde 53 arttı. Şirketin piyasa değeri de 9 milyar dolardan fazla yükseldi.

Ünlü çizgi film karakterini Pokemon Go adıyla cep telefonu oyunu olarak piyasa sürmesi sonrasında, Tokyo Borsası'nda işlem gören Nintendo hisseleri bugün (12 Temmuz 2016) de yüzde 12,8 yükseliş kaydetti.

Üç günde, 3 Türk Hava Yolları kadar büyüdü

NTV'de yer alan habere göre, şirketin piyasa değeri 9 milyar dolardan fazla artışla 30 milyar dolara yaklaştı. Çok kısa sürede yaşanan bu 9 milyar dolarlık artış (26 milyar lira) Türkiye'nin en değerli şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları'nı (THY) tek başına 3'e katladı. THY'nin bugünkü piyasa değeri 8,1 milyar lirayken; Nintendo sadece Pokemon Go ile THY'nin 3 katından fazla değer kazandı.

Pokemon Go nedir?

Kullanıcıların bulunduğu bölgede GPS aracılığı ile Pokemon yakalamasına, yakalanan Pokemonlar'ın diğer oyuncuların canavarları ile dövüştürmeye ve takas etmeye izin veren Pokemon GO, akıllı cihazlar için tasarlanmış mobil bir sanal gerçeklik oyunu.