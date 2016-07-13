Pokemon arayanlara çay ve su ücretsiz

Eskişehir'de, "Pokemon Go" adlı oyununu oynayanlara Tepebaşı İlçe Belediyesi'nin gençlik merkezlerinde ücretsiz çay ve su ikrâm ediliyor.

Al Jazeera Turk’un haberine göre, Eskişehir'de, bir çizgi filmden uyarlanan "Pokemon Go" adlı artırılmış sanal gerçeklik oyununda kentin çeşitli yerlerinde cep telefonu aracılığıyla "Pokemon" ararken yolu Tepebaşı İlçe Belediyesi'nin gençlik merkezlerine düşenlere ücretsiz çay ve su ikrâm ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, dijital oyunseverleri dışarı çıkmaya, gezmeye ve sosyalleşmeye çağıran "Pokemon Go" oyunuyla ilgili Twitter'dan #PokemonGo hastagiyle duyuru yaparak gençlere çağrıda bulundu.

Twitter aracılığıyla duyuruyu takip eden oyunseverler, Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ne giderek, ücretsiz su ve çay ikrâmından yararlandı.