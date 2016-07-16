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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı; dünyadan kimler aradı?

"Hiç bir güç bizi bu kutlu yolculuktan alıkoyamaz"

16 Temmuz 2016 04:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu, 36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili olarak AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin kendisini aradığını açıkladı. Çavuşoğlu kendisini arayan siyasi liderlerle ilgili olarak, "Herkes Türk demokrasisi için açıklama yapacaklarını söyledi. ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları beni aradı. Malta’dan aradılar, Katar’dan, İran’dan, Fildişi Sahili’nden, Kenya’dan, her yerden telefonlar geliyor. NATO’dan Stoltenberg aradı, Türk demokrasisine sahip çıktı. İlk defa halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı görevinin başındadır. Dim dik ayaktayız. Biz ancak Allah'tan emir alırız. Başka Kimseden emir almayız. Bu yapınında manipülasyonda üzerine yok" diye konuştu. 

CNN Turk'e bağlanan Çavuşoğlu'nun konuşmasının devamında darbe girişimiyle ilgili BBC'nin yaptığı yayına değinerken "Yurtdışı haber ajansları, bilgileri teyit etmeden 'ordu görevi devraldı' senaryoları çok şarşırtıcı. Halkın iradesiyle seçilen hükümet görevinin başındadır. BBC gibi çok ciddi bir yayın kuruluşunun teyit etmeden senaryolar yazması şaşırtıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 

"Tüm arkadaşlarımızla beraber hep birlikte omuz omuza milletin iradesine sahip çıkıyoruz. Bu darbe girişiminde bulunan ordumuz içindeki bir takım çeteye karşı demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Malta’dan aradılar, Katar’dan, İran’dan, Fildişi Sahili’nden, Kenya’dan, her yerden telefonlar geliyor. NATO’dan Stoltenberg aradı, Türk demokrasisine sahip çıktı.

"Milletimize özellikle çok teşekkür ediyoruz. Meydanlarda, “Ben seçtim bu hükümeti, seçersem ben seçerim” diye meydanlarda haykırıyor."

 

"Hiç bir güç bizi bu kutlu yolculuktan alıkoyamaz"

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin iradesine, demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiç bir güç bizi bu kutlu yolculuktan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı

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