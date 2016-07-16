Küçükçekmece Başsavcılığı'ndan darbe yapan askerlere gözaltı kararı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine el koyduğunu açıklamasının ardından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘darbeye teşebbüs edenler’ hakkında gözaltı kararı çıkardı. Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan’ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Türk Ceza Kanunu’nun 309, 311, 312 ve 313’üncü maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı şöyle:

15/07/2016 tarihinde saat 23:00 sıralarında televizyon haberlerinde bir kısım asker şahısların İstanbul’daki Boğaziçi ve FSM köprülerine el koyduğu, Ankara’da Genelkurmay’a girmeye çalıştığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde asker şahısların konuşlandığı ve bu şekilde darbeye teşebbüs eylemine girişildiği yönünde haberler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükümeti ve Anayasal düzeni bu şekilde yıkmaya teşebbüs ettikleri anlaşıldığından adı geçen darbeye teşebbüs edenler hakkında TCK’nun 309 (Anayasayı İhlal), 311 (Yasama Organına Engellemeye Teşebbüs), 312 (Hükümete Karşı İsyan), 313 (Türkiye Cumhuriyetine Silahlı İsyan) maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Bu nedenle darbeye teşebbüs edenlerin görüldüğü yerlerde yakalanmasına ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza hazır edilmesine karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.