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15 Temmuz Darbe Girişimi

1. Ordu Komutanlığı: Bu TSK'nın desteklemediği bir harekettir

1. Ordu Komutanı Org. Ümit Dündar, darbe girişiminde bulunanların Birinci Ordu Komutanlığı içinde küçük bir grubu temsil ettiklerini söyledi

16 Temmuz 2016 04:07

1. Ordu Komutanlığı, TSK'nın sitesinden yapılan "Ülke yönetimine el konulmuştur" açıkmasının TSK'nın desteklemediği bir hareket olduğunu açıkladı.

Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul ve Ankara'daki kalkışmayla ilgili olarak, "Bu olaylar meydana geldiği andan itibaren Sayın Valimizle bir araya gelip İstanbul üzerine yoğunlaştık. Buradaki problemi çözmek için çalışıyoruz. Birinci Ordu Komutanlığı içinde küçük bir grubu temsil ediyorlar. Endişe edecek bir durum yok, bunlara katılmayan ve şu anda emir komuta zinciri içinde olan diğer birliklerle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

 

 

 

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