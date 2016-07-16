Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi meydanlara davet ediyorum; en ağır bedeli ödeyecekler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke yönetimine el koymasından sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, milletçe meydanlarda toplanalım, toplarıyla, tanklarıyla ne yapacaklarsa yapsınlar" dedi. Erdoğan, "Emir komuta zinrici çalışmamaktadır, tamamen askıya alınmıştır. Zincirde olanlar, altın üste yönelik adımlar atılmıştır. Cumhurun başı olarak başkomutanım. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı bir olaya yargı gereğini yaptı, yapacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın rehin alındığı iddialarına yönelik "Bu haberleri ben de duydum, ne denli sağlıklı ben de bilemiyorum. Böyle olaylarda hava bulanık olur" diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra bağlandığı NTV canlı yayınında "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu generallerine sesleniyorum. Onlar gidici, siz kalıcısınız. El ele vereceğiz" dedi.

Erdoğan, NTV muhabirinin "Size karşı bir girişim oldu mu?" sorusuna "Henüz böyle bir şey söz konusu değil" yanıtı verdi.

Erdoğan'ın CNN Türk'te canlı yayında yaptığı konuşma şöyle:

Bu gelişme gerçekten Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki bir azınlığın kalkınma hareketidir. Bu malum yapıya ait paralel yapıya ait olarak üst akıl olarak onların hareketidir. Milletin birliğine beraberliğine yönelik bu harekete yönelik gerekli cevapları alacaktır.

Milletin olanaklarıyla yapılan helikopterle, tankla milletin üzerine giderek bunun bedelini çok ağır ödeyecektir. Dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedeli neyse bizler farklı bir şekilde bırakamayız, meydanı da onlara da bırakamayız. Yaptıkları işgali çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. Kararlılığımızı test etmesinler.

Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, milletçe meydanlarda toplanalım, toplarıyla, tanklarıyla ne yapacaklarsa yapsınlar. Halkın üzerinde bir güç tanımadım ben, bundan böyle de tanımam mümkün değil.

Emir komuta zinrici çalışmamaktadır, tamamen askıya alınmıştır. Zincirde olanlar, altın üste yönelik adımlar atılmıştır. Cumhurun başı olarak başkomutanım. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı bir olaya yargı gereğini yaptı, yapacaktır.

Hande Fırat: Genelkurmay Başkanı’nın rehin tutulduğu yönünde iddialar var...

Bu haberleri ben de duydum, ne denli sağlıklı ben de bilemiyorum. Böyle olaylarda hava bulanık olur. Hava bulanık olur. Çok ağır ödeyecekler, özellikle ifade ederim.

"Onurlu generallere sesleniyorum:

Onlar gidi, siz kalıcısınız"

Atatürk Havalimanı’nda DAİŞ’çiler vardı, bugün de benzerleri var. Atatürk Havalimanı’da esir almış durumdalar.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu generallerine sesleniyorum. Onlar gidici, siz kalıcısınız. El ele vereceğiz.

Öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum bir grup ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Bu milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir ve bu harekete karşı tabii ki bu yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içinde olsun, gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu bilmeleri lazım, bu ülkede milli irade üstünde bir güç söz konusu değildir. Çok açık ve net söylüyorum, kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan unsurları şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Bu yapılara gereken dersi vereceğiz. Gözaltı kararları çıkmaya başladı. Türkiye, bu tür ayaklanmalarla ucuza satılacak bir ülke değildir ve Pensilvanya’dan yönetilecek bir ülke de değildir.

Az önce Sayın Başbakan’ın ifade ettiği gibi bu tanklar onların tankları değildir, milletin tanklarıdır. Ha biz bu tankların önünde durmasını da biliriz.