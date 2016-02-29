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Kültür-Sanat

DiCaprio: Hırs politikasıyla boğulanları değil, milyarlarca insan için konuşan liderleri desteklemeliyiz

"İklim değişikliği gerçek, şu anda yaşanıyor"

29 Şubat 2016 15:25

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen 88. Oscar Ödülleri, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.1993, 2004 ve 2006 ve 2013'te aday olmasına rağmen ödülü alamayan Leonardo DiCaprio sonunda başardı ve 2016'da Oscar'a uzandı. 'The Revenant' filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan DiCaprio, teşekkür konuşmasında, "Büyük firmalar için değil tüm insanlık, yerliler ve bu değişiklikten en çok etkilenen milyarlarca insan için konuşan liderlere destek vermeliyiz. Bu ödül, çocuklarımızın çocukları için, sesi hırs politikası tarafından boğulmuş olanlar için" dedi.

Duyarlı olduğu çevre ve iklim değişikliği konuların gündeme getiren DiCaprio'nun teşekkür konuşması şöyle:

"Diriliş, bir adamın doğaya karşı mücadelesini konu alıyor. 2015 dünyanın geçirdiği en sıcak yıldı. Film çekerken kar bulabilmek için gezegenin en güney kısmına gitmek zorunda kaldık. İklim değişikliği gerçek, şu anda yaşanıyor. Tüm türlerin karşısındaki en büyük tehdit. Birlikte çalışmalı ve büyük firmalar için değil tüm insanlık, yerliler ve bu değişiklikten en çok etkilenen milyarlarca insan için konuşan liderlere destek vermeliyiz. Çocuklarımızın çocukları için, sesi hırs politikası tarafından boğulmuş olanlar için. Bu muhteşem ödül için hepinize teşekkür ediyorum."

 

 

Twitter'da en çok paylaşılan fotoğraflardan biri Leonardo Dicaprio'nun efsane Titanik filmindeki partneri, İngiliz oyuncu Kate Winslet'ın Leonardo'nun ödül konuşmasını dinleme anı fotoğrafı oldu.

[Haber görseli]

 

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