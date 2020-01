88'inci Oscar ödülleri sahiplerini buldu; işte kazananlar...

Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan Oscar Ödül Töreni (88. Akademi Ödülleri), ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda Chris Rock'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

1993, 2004 ve 2006 ve 2013'te aday olmasına rağmen ödülü alamayan Leonardo DiCaprio sonunda başardı ve 2016'da Oscar'a uzandı. DiCaprio, The Revenant filmindeki performansı ile herkesin merakla beklediği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Geçen yıl "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini alan Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, bu yıl da "The Revenant" (Diriliş) filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanarak, John Ford ve Joseph L. Mankiewicz'dan sonra ödülü üst üste kazanan üçüncü kişi oldu. Bu yıl En İyi Film ödülünü ise Katolik Kilisesi'ndeki çocuk tacizleriyle ilgili haberler yapan The Boston Globe'daki araştırmacı gazetecilerin hikâyesini beyaz perdeye yansıtan Spotlight aldı.

En İyi Yabancı Film kategorisinde yarışan Türk Yönetmen Deniz Gamze Ergüven’in ‘Mustang’ filmi ödüle uzanamadı. Bu dalda ödül Son of Saul'un oldu.

Ödül töreni, açılışı saat 00.00’da yaptı. Törene saat 02.00′da kırmızı halı geçit töreni ile devam edildi ve Türkiye saati ile 03:30'dan itibaren ise ödül kazanan isimler açıklandı.

"Beyaz insanların ödülleri

olarak da bildiğiniz tören"

Gecenin sunuculuğunu üstlenen siyah oyuncu Chris Rock, ırkçılık tartışmalarına gönderme yaparak " Beyaz insanların ödülleri töreni olarak da bildiğiniz tören başladı" dedi. "Bu 88'inci Oscar Töreni. Neden şimdi protesto ediyoruz?" diye soran Rock, "Siyah adayın olmadığı en az 82 tören vardı" eleştirisi yöneltti.

Oscar’a ırkçılık eleştirisi

Akademi Ödülleri'nin tüm adaylarının beyaz olması ırkçılık tartışmalarına neden olmuştu. Oscar'da ırkçılık yapıldığı eleştirilerine destek veren birçok ünlü Hollywood yıldızı da 88'inci Oscar Ödül Töreni'ni boykot edeceğini açıklamıştı. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları tarafından #OscarsSoWhite etiketiyle bu durum protesto edilmişti.

Yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek

Akademi'ye yaklaşık 5 bin 800 kişi üye. Bunların yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek. Üyelerin yaş ortalaması 62 civarında. Akademi Başkanı Cheryl Boone Isaacs da bir Afro-Amerikalı. Çeşitliliğin artması için çaba gösterdiğini belirten Isaacs, adayların tamamının beyazlardan oluşmasından dolayı son derece üzgün olduğunu belirtiyor.

" Gazeteciler iktidarı

hesap verebilir olmaya zorluyor"

Gecede ilk ödülü 'en iyi özgün senaryo' ile Spotligh filminin senaryosuyla Josh Singer ve Tom McCarthy kazandı. Yönetmen Tom McCharty ödülü alırken, "Gazeteciler iktidarı hesap verebilir olmaya zorluyor. Bu filmi, iktidardan hesap soran ve sormaya devam eden gazeteciler için yaptık" diye konuştu.

Oscar'da Mad Max damgası

Mad Max: Fury Road (Mad Max: Öfkeli Yollar) filmi, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Makyaj, En İyi Kurgu, En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı dalında olmak üzere 6 dalda Oscar ödülü alarak geceye damgasını vurdu.

Lady Gaga'nın anonsunu Joe Biden yaptı

Gecede, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Beyaz Saray'ın cinsel taciz kampanyasını desteklemek amacıyla Lady Gaga'nın gerçekleştirdiği performansın anonsunu yaptı. Taciz ve tecavüz mağdurları Lady Gaga'ya sahnede eşlik etti.

DiCaprio 23 yıl sonra ödüle uzandı

Daha önce 5 defa Oscar'a aday Leonardo DiCaprio, The Revenant filmindeki performansıyla 6'ncı adaylığında ödülün sahibi oldu. 42 yaşındaki DiCaprio, 23 yıl önce 'What's Eating Gilbert Grape' isimli fimdeki rolüyle 'En İyi yardımcı Oyuncu' kategorisinde aday olmuş ancak ödüle uzanamamıştı. DiCapri bu filmin ardından 4 kez daha Oscar'a aday olmuştu. DiCaprio daha önce, The Aviator, Blood Diamond, The Wolf of Wall Street (Hem yapımcı hem de oyuncu olarak) filmleriyle aday olmuş ancak Akademi Ödülleri'nde kazanamamıştı.

Gecede BB-8 sürprizi

Star Wars serisinin son filmi The Force Awakens'da yer alan akıllı robot BB-8 de geceye katılarak sürpriz yaptı.

İşte ödüller

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Spotlight

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

The Big Short

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Alicia Vikander (The Danish Girl)

EN İYİ KOSTÜM

Jenny Beavan (Mad Max: Fury Road)

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Mad Max: Fury Road

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Mad Max: Fury Road

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Emmanuel Lubezki (The Revenant)

EN İYİ FİLM KURGUSU

Margaret Sixel (Mad Max: Fury Road)

EN İYİ SES KURGUSU

Mad Max: Fury Road

EN İYİ SES MİKSAJI

Mad Max: Fury Road

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Ex Machina

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Bear Story

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Inside Out

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mark Rylance (Bridge of Spies)

EN İYİ KISA BELGESEL

A Girl in the River

EN İYİ BELGESEL

Amy

EN İYİ KISA FİLM

Stutterer

EN İYİ YABANCI FİLM

Son of Saul (Macaristan)

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Ennio Morricone (The Hateful Eight)

EN İYİ ORJİNAL ŞARKI

Jimmy Napes ve Sam Smith - Writing's on the Wall (Spectre)

EN İYİ YÖNETMEN

Alejandro G Inarritu (The Revenant)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Brie Larson (Room)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Leonardo DiCaprio (The Revenant)

EN İYİ FİLM

Spotlight