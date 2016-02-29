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Kültür-Sanat

Oscar töreninde Lady Gaga'yı ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden anonsladı

Taciz ve tecavüz mağdurları Lady Gaga'ya sahnede eşlik etti

29 Şubat 2016 12:35

Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan Oscar Ödül Töreni (88. Akademi Ödülleri), ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda Chris Rock'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Gecede, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Beyaz Saray'ın cinsel taciz kampanyasını desteklemek amacıyla Lady Gaga'nın gerçekleştirdiği performansın anonsunu yaptı. Taciz ve tecavüz mağdurları Lady Gaga'ya sahnede eşlik etti.

Okullardaki cinsel tacize karşı Beyaz Saray tarafından başlatılan kampanyayı desteklemek için sahneye çıkıp Lady Gaga'yı anons eden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ayakta alkışlanırken, "Lütfen oturun. Burada en az yetenekli kişi benim" diyerek konuklara seslendi. "En İyi Özgün Şarkı" dalında adaylardan biri olan Lady Gaga, "Til It Happens To You" şarkısını seslendirdiği geceden ödülsüz ayrıldı.   

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