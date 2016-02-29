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Yaşam
Deutsche Welle

Oscar Ödülleri'ne Mad Max damgasını vurdu

Kısaca Oscar adıyla bilinen Akademi Ödülleri 88'inci kez dağıtıldı. 6 dalda birden ödüle layık görülen 'Mad Max: Fury Road' geceye damgasını vurdu. Leonardo DiCaprio da ilk Oscar'ını kazandı.

29 Şubat 2016 11:05


ABD Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan 88'inci Akademi Ödülleri Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Adayların tamamının beyazlardan oluşması nedeniyle eleştirilen Oscar ödül törenini siyahi komedyen Chris Rock sundu.

En iyi film: Spotlight

"En İyi Film" ödülünü, yönetmenliğini Tom McCarthy'nin yaptığı "Spotlight" kazandı. Film, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran bir araştırmacı gazeteci grubunun çalışmalarını konu alıyor.

Toplam 10 dalda Oscar adayı gösterilen "Mad Max: Fury Road" (Mad Max: Öfkeli Yollar) 6 ödül birden aldı. "En İyi Kostüm Tasarımı", "En İyi Yapım Tasarımı", "En İyi Makyaj", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" ödülleri Mad Max ekibine verildi.

Leonardo DiCaprio Oscar'ına kavuştu

"Diriliş" filmindeki rolü, Leonardo DiCaprio'nun "En İyi Erkek Oyuncu" dalında uzun yıllardır beklediği ödüle erişmesini sağladı. Leonardo DiCaprio böylece kariyerindeki ilk Oscar'ını kazanmış oldu.

"En iyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise "Room" filmiyle Brie Larson'un oldu.

88'inci Akademi Ödülleri'nin dikkat çeken bir başka ismi Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu oldu. Geçen yıl "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini alan Inarritu, bu yıl da "The Revenant" (Diriliş) filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandı. Inarritu, John Ford ve Joseph L. Mankiewicz'dan sonra ödülü üst üste kazanan üçüncü kişi oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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