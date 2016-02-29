88'inci Oscar Ödül Töreni'ne ırkçılık tartışması damgasını vurdu

Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan Oscar Ödül Töreni'ne (88'inci Akademi Ödülleri), ırkçılık göndermeleri damga vurdu.
ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen gecenin sunuculuğunu üstlenen Chris Rock, konuşmasında "Beyaz insanların ödülleri töreni olarak da bildiğiniz tören başladı" göndermesi yaptı. "Bu 88'inci Oscar Töreni. Neden şimdi protesto ediyoruz?" diye soran Rock, "Siyah adayın olmadığı en az 82 tören vardı" eleştirisi yöneltti. Rock, törende sunucusu olmasıyla ilgili, ”Eğer sunucu da Akademi üyelerinin oylarıyla belirlenmiş olsaydı ben bu işi alamazdım. Şu anda Neil Patrick Harris’i dinliyor olurdunuz” dedi.
Törende bir grup siyah çocuğun gösterileri de sahnelendi. Sokaktaki siyah insanların da ırkçılık konusundaki fikirlerine danışıldığı tören için sosyal medyada "Oscar adete günah çıkardı" yorumu yapıldı.
Tören öncesi boykot çağrısı gündeme gelmişti
Akademi Ödülleri'nin tüm adaylarının beyaz olması ırkçılık tartışmalarına neden olmuştu. Oscar'da ırkçılık yapıldığı eleştirilerine destek veren birçok ünlü Hollywood yıldızı da 88'inci Oscar Ödül Töreni'ni boykot edeceğini açıklamıştı. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları tarafından #OscarsSoWhite etiketiyle bu durum protesto edilmişti.
Yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek
Akademi'ye yaklaşık 5 bin 800 kişi üye. Bunların yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek. Üyelerin yaş ortalaması 62 civarında. Akademi Başkanı Cheryl Boone Isaacs da bir Afro-Amerikalı. Çeşitliliğin artması için çaba gösterdiğini belirten Isaacs, adayların tamamının beyazlardan oluşmasından dolayı son derece üzgün olduğunu belirtiyor.
İşte ödüller
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
SPOTLİGHT
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
The Big Short
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Alicia Vikander
EN İYİ KOSTÜM
Mad Max: Fury Road (Jenny Beavan)
EN İYİ YAPIM TASARIMI
Mad Max: Fury Road
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
Mad Max: Fury Road
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Emmanuel Lubezki (The Revenant)
EN İYİ FİLM KURGUSU
Mad Max: Fury Road (Margaret Sixel)
EN İYİ SES KURGUSU
Mad Max: Fury Road
EN İYİ SES MİKSAJI
Mad Max: Fury Road
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Ex Machina
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Bear Story
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Inside Out
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mark Rylance - Bridge of Spies
EN İYİ KISA BELGESEL
A Girl in the River
EN İYİ BELGESEL
Amy
EN İYİ KISA FİLM
Stutterer
EN İYİ YABANCI FİLM
Son of Saul
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
The Hateful Eight
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
Writings On The Wall - Spectre
EN İYİ YÖNETMEN
Alejandro G Inarritu - The Revenant
EN İYİ KADIN OYUNCU
Brie Larson - Room
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Leonardo DiCaprio - The Revenant
EN İYİ FİLM
Spotlight