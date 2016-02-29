88'inci Oscar Ödül Töreni'ne ırkçılık tartışması damgasını vurdu

Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan Oscar Ödül Töreni'ne (88'inci Akademi Ödülleri), ırkçılık göndermeleri damga vurdu.

ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen gecenin sunuculuğunu üstlenen Chris Rock, konuşmasında " Beyaz insanların ödülleri töreni olarak da bildiğiniz tören başladı" göndermesi yaptı. "Bu 88'inci Oscar Töreni. Neden şimdi protesto ediyoruz?" diye soran Rock, "Siyah adayın olmadığı en az 82 tören vardı" eleştirisi yöneltti. Rock, törende sunucusu olmasıyla ilgili, ”Eğer sunucu da Akademi üyelerinin oylarıyla belirlenmiş olsaydı ben bu işi alamazdım. Şu anda Neil Patrick Harris’i dinliyor olurdunuz” dedi.

Törende bir grup siyah çocuğun gösterileri de sahnelendi. Sokaktaki siyah insanların da ırkçılık konusundaki fikirlerine danışıldığı tören için sosyal medyada "Oscar adete günah çıkardı" yorumu yapıldı.

Tören öncesi boykot çağrısı gündeme gelmişti

Akademi Ödülleri'nin tüm adaylarının beyaz olması ırkçılık tartışmalarına neden olmuştu. Oscar'da ırkçılık yapıldığı eleştirilerine destek veren birçok ünlü Hollywood yıldızı da 88'inci Oscar Ödül Töreni'ni boykot edeceğini açıklamıştı. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları tarafından #OscarsSoWhite etiketiyle bu durum protesto edilmişti.

Yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek

Akademi'ye yaklaşık 5 bin 800 kişi üye. Bunların yüzde 94'ü beyaz, yüzde 77'si erkek. Üyelerin yaş ortalaması 62 civarında. Akademi Başkanı Cheryl Boone Isaacs da bir Afro-Amerikalı. Çeşitliliğin artması için çaba gösterdiğini belirten Isaacs, adayların tamamının beyazlardan oluşmasından dolayı son derece üzgün olduğunu belirtiyor.

İşte ödüller

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

SPOTLİGHT

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

The Big Short

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Alicia Vikander

EN İYİ KOSTÜM

Mad Max: Fury Road (Jenny Beavan)

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Mad Max: Fury Road

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Mad Max: Fury Road

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Emmanuel Lubezki (The Revenant)

EN İYİ FİLM KURGUSU

Mad Max: Fury Road (Margaret Sixel)

EN İYİ SES KURGUSU

Mad Max: Fury Road

EN İYİ SES MİKSAJI

Mad Max: Fury Road

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Ex Machina

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Bear Story

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Inside Out

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mark Rylance - Bridge of Spies

EN İYİ KISA BELGESEL

A Girl in the River

EN İYİ BELGESEL

Amy

EN İYİ KISA FİLM

Stutterer

EN İYİ YABANCI FİLM

Son of Saul

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

The Hateful Eight

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

Writings On The Wall - Spectre

EN İYİ YÖNETMEN

Alejandro G Inarritu - The Revenant

EN İYİ KADIN OYUNCU

Brie Larson - Room

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Leonardo DiCaprio - The Revenant

EN İYİ FİLM

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