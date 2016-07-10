Der Spiegel: Erdoğan, Merkel'den "Ermeni Soykırımı kararı hükümetin tavrı değildir" demesini istedi

Alman parlamentosunun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasıyla başlayan Ankara-Berlin hattındaki gerilim sürerken Alman dergisi Der Spiegel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Şansölye Angela Merkel’den "yapması imkansız bir talepte" bulunduğunu iddia etti. Derginin internet sitesinde yer alan iddiaya göre, Erdoğan, Merkel’in, “Meclis’in 'Ermeni soykırımı' kararı hükümetin tavrı değildir” diye kamuoyuna açıklama yapmasını istedi ve ancak bu şartla Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin verebileceklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya ile Türkiye arasındaki ‘İncirlik gerilimi’, Varşova’daki NATO zirvesinde de giderilemedi. Alman Parlamentosu’nun 2 Haziran’da 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının ardından, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nü ziyarete Türkiye izin vermedi. Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Türkiye’ye giderek Ankara’da görüşmeler yaptı. Ancak Bakan von der Leyen, Türkiye’den, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’ndeki askerlerini ziyaretine onay alamadı.

Buna rağmen Almanya İncirlik Üssü’nü ziyarette ısrarlı. Alman Parlamenterler, daha Türkiye’nin onayı olmadan 17 Eylül’de İncirlik Üssü’nü ziyaret kararı aldı. Kararı Almanya Meclis Başkanı Norbert Lammert de onayladı. Meclis savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Türkiye ziyarete izin vermezse, NATO’nun İncirlik Üssü’ne göndermeyi planladığı AWACS keşif uçaklarına Alman Parlamentosu’nun onay vermeyebileceği tehdidinde bulundu.

MERKEL AÇIKÇA İTİRAF ETTİ

Varşova’daki NATO zirvesinde anlaşmazlığa çözüm bulmak ve ziyaret izni almak için Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme talebinde bulundu. Merkel, milletvekillerinin İncirlik Üssü’nde Alman askerlerini ziyaret etmesinin gayet doğal olduğunu, askerlerin oraya gönderilmesine Alman parlamentosunun izin verdiğini, Türkiye’nin güvenliği için orada bulunduklarını anlatmak istedi. Ancak Merkel de İncirlik Üssü ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin koparamadı. İki lider arasında bir uzlaşma sağlanamadı. Başbakan Merkel önce görüşmenin yapıcı bir havaiçinde geçtiğini, tüm konuları masaya yatırdıklarını açıkladı. Ama Merkel bir soru üzerine anlaşmazlığın giderilemediğini açıkça ifade etti. Merkel, “Bu anlaşmazlıklar bir görüşmeyle giderilemez. Fakat konuşmuş olmamızın da önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ

Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, Federal Meclis’in soykırım kararının da gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi: “Ermeni tasarısı yine gündeme geldi. Biz bu konuda hayal kırıklığımızı ve rahatsızlığımızı Sayın Merkel’e ilettik. Sayın şansölye de bu kararın Türk Alman ikili ilişkilerine gölge düşürmemesi için gerekli hassasiyeti göstereceklerini, kararlılıkları olduğunu ifade ettiler. Tabi bununla ilgili ne tür adım atacakları kendilerinin takdiri, göreceğiz.”

BÖYLE BİR TALEP MÜMKÜN DEĞİL

Spiegel Online’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’den "yapması imkansız bir talepte" bulundu. Erdoğan, Merkel’in, “Meclis’in 'Ermeni soykırımı' kararı hükümetin tavrı değildir” diye kamuoyuna açıklama yapmasını istedi ve ancak bu şartla İncirlik Üssü için izin verebileceklerini söyledi. 2 Haziran’daki oylamaya Başbakan Merkel, Başbakan Yardımcısı Gabriel, başta Dışişleri Bakanı Steinmeier olmak üzere başka bakanlar da katılmamıştı. Başbakan Merkel’in tüm meclisi karşısına alacak böyle bir açıklama yapmasının ise mümkün olmayacağı belirtiliyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Almanya İncirlik Üssü’ndeki Alman askerleri milletvekillerinin ziyaret etmesi talebinden vazgeçmiyor. Türkiye ise buna izin vermiyor. Almanya 17 Eylül’de ziyaret kararı aldı. Eğer Türkiye ziyarete izin vermezse, Almanya, yaz sonunda NATO’nun göndereceği AWACS keşif uçaklarına onay vermeyeceği uyarısında bulundu. Eğer bir uzlaşma sağlanamazsa, iki ülke arasında iplerin iyice gerileceği ve restleşmeye gideceği bekleniyor.