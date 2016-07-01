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Dünya
Deutsche Welle

Alman Savunma Bakanı İncirlik nedeniyle baskı altında

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen bugün Alman askerlerini ziyaret etmek üzere İncirlik'e gidiyor. Von der Leyen İncirlik ziyareti nedeniyle baskı altında.

01 Temmuz 2016 13:06


Türkiye'nin Alman müsteşarın ziyaretine engel çıkarmasının ardından İncirlik'e bizzat gitme kararı alan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen bugün askeri üste görev yapan Alman birliklerini ziyaret edecek. Von der Leyen ziyaret nedeniyle Alman milletvekillerinin talepleri ile karşı karşıya. Alman politikacılar, von der Leyen'den Alman milletvekillerinin İncirlik üssüne serbest giriş - çıkışının sağlanmasını talep ediyor.

Berlin'de tartışma

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin savunma uzmanı Rainer Arnold, "NATO kuralları geçerlidir ve karşılıklı olarak birbirimize giriş-çıkış yasağı koyamayız. Aksi halde ittifak ortaklığımız tartışmaya açılır" dedi. Arnold, von der Leyen'den Alman milletvekillerine seyahat yasağı getirilemeyeceğini de açıklığa kavuşturmasını istedi.

Yeşiller Milletvekili Tobias Lindner de "Alman milletvekilleri askerlerini ziyaret edemiyorsa Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerektiğini" savundu. Lindner, von der Leyen'in yanında kendisine eşlik eden milletvekili olmadan İncirlik'i ziyaret etmesinin tuhaf olduğunu söyledi.

Sol Parti Milletvekili Alexander Neu da von der Leyen'in milletvekillerine ziyaret izni verilmesi için ısrar edip etmediği konusunda kuşkulu olduğunu söyledi. Neu, "Türk rejimi için von der Leyen bir güçlük değil" diye konuştu.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ziyaretini yanında milletvekili ve gazeteciler olmadan gerçekleştirecek.

Türkiye müsteşarı engellemişti

Türkiye, Alman Federal Meclisi'nde kabul edilen Ermeni soykırımı kararı nedeniyle Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe ve beraberindeki heyetin İncirlik Askeri Üssü'ne yapacağı ziyarete izin vermemişti. Ankara bir Alman gazeteci grubunun ziyaretini de engelledi.

İncirlik'te Alman Ordusu'nun Tornado tipi savaş jetleri bulunuyor. Jetler IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyona destek kapsamında istihbarat toplama ve aktarma amacıyla görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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