Alman milletvekillerinden İncirlik tehdidi



Türkiye'nin, Almanya Savunma Bakanlığı müsteşarı Ralf Brauksiepe ve baraberindeki heyetin temmuz ayında İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesi Almanya'da tepki çekmeyi sürdürüyor. Son olarak Alman milletvekilleri Türkiye'yi Awacs misyonu ile tehdit etti.

Almanya'nın en yüksek tirajlı günlük gazetesi Bild gazetesine demeç veren Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, NATO misyonu kapsamında Türkiye’nin hava savunmasına destek vermek için Alman AWACS keşif uçakları ve Alman askerlerinin Türkiye'ye gönderilmesi planınına işaret ederek Türkiye'ye gözdağı verdi. Misyonun hayata geçirilebilmesi için Alman meclisinin onayının şart olduğunu hatırlatan Hellmich, Türkiye'nin bir kez daha bir Alman meclis heyetinin İncirlik ziyaretine izin vermemesi halinde, meclisin bu misyona onay vermeyebileceğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Komisyonu Başkanı, "Türkiye'nin heyetimizin İncirlik ziyaretine izin vermemesinden ötürü Awacs misyonuna dair eleştirel görüşler var" dedi. Hellmich, Alman meclisi üyelerinin her zaman NATO üslerini ziyaret edebilmesi gerektiğini söyledi.

Her bir Awacs uçağının içinde 16 kişilik personel bulunuyor. Awacs personelinin yüzde 30'unu Alman ordusu karşılıyor.

Yeni ziyaret eylülde

Federal Meclis Savunma Komisyonu, dün düzenlenen oturumda ise eylül ayında bir heyetin İncirlik'i ziyaret etmesini kararlaştırdı.

Yaklaşık bir hafta önce İncirlik'i ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, beraberinde heyet götürmemiş ve ziyaretin gazeteciler tarafından izlenmesine de izin verilmemişti. Bakan von der Leyen, Türk mevkidaşı Fikri Işık ile biraraya gelmiş ancak Alman meclis heyetlerinin İncirlik'e girmesine izin konusunda sonuç elde edememişti. Türkiye'nin tepkisinin nedeninin, Alman Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararı olduğu düşünülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer askeri-teknik ekip Almanya'dan gelmek isterse burada da zaten konuşlu uçak ve askerleri var, gelebilirler. Onun dışındaki kişilerin gelmesini uygun görmüyoruz. Son derece net" değerlendirmesini yapmıştı.