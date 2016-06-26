T24 LogoT24 Logo
Dünya

Savunma Bakanı Leyen, Alman heyetinin alınmadığı İncirlik'e gideceğini açıkladı

"Alman ordusunun parlamentonun askeri olduğunu Türkiye'ye anlatacağım"

26 Haziran 2016 14:55

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen İncirlik’teki Alman askerlerini ziyarete gitmek isteyen Alman parlamenter heyetine izin verilmemesinin ardından bizzat kendisinin İncirlik’e gideceğini açıkladı. Alman Bakan, "Bu parlamenterler Türkiye’yi Suriye’den gelecek füzelere karşı korumak amacıyla Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması için Meclis'te kabul oyu veren kişilerdir" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bild am Sonntag gazetesine konuşan Leyen, Savunma Bakanlığı yönetiminin görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmesinin doğal olduğunu belirterek, “Bu yüzden gelecek günlerde İncirlik’e giderek oradaki askerlerimizin durumları konusunda kendileriyle görüşeceğim. Bu esnada Alman ordusunun parlamentonun askeri olduğunu Türkiye’ye anlatma fırsatı da bulacağım. Bu parlamenterler Türkiye’yi Suriye’den gelecek füzelere karşı korumak amacıyla Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması için mecliste kabul oyu veren kişilerdir” dedi.

 

"Ege’de iyi görev yapıyoruz"

 

Bakan Leyen, İncirlik’teki Alman askerlerinin barınması için yeni yerlerin inşası planlamasının devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de “Öncelikle oraya gidip kalınan yerler konusunda bir resim ortaya koymalıyım. Türkler, biz ocak ayında Tornado’larımızı İncirlik’e götürdüğümüzde memnun olmuşlardı. Ege’de birlikte iyi görev yapıyoruz. Orada pozitif tecrübeler ediniyoruz. Bunun daha da üstüne bir şeyler koymak istiyoruz” diye konuştu.

 

"Diyalog için tarafa ihtiyaç var"

 

Rusya’yla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Von der Leyen, Rusya ile iyi ilişkilere ihtiyaç bulunduğunu, ancak bunun için Rusya’nın uluslararası kurallara riayet etmesi gerektiğini belirtti. Diyalog kurmak için iki tarafa ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Leyen, “Diğer yandan şeffaflık da önemli. Rusya ve NATO’nun AGİT çerçevesinde birliklerinin hareketleri ve güçlerini ortaya açıkça ifşa etmelerinin mantıklı bir adım olacağı kanısındayım. Açıkça bir savunma birliği olan NATO bu teklifi uzun zamandır yapıyor” ifadelerini kullandı. Leyen, Rusya’nın tutumunun son iki yıldır hayal kırıklıklarını artıran bir süreç olduğunu ve bu nedenle iki tarafta da çok güven kaybı oluştuğunu kaydetti.

 

Türkiye izin vermemişti

 

İncirlik’i ziyaret etmek isteyen bir grup Alman milletvekili ile Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe, izin istemiş ancak Türkiye buna onay vermemişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman siyasetçilerin İncirlik üssüne alınmamasıyla ilgili olarak, “Şu aşamada askeri olmayan heyetlerin özellikle de siyasetçilerin İncirlik’e ziyaretini uygun görmüyoruz” demişti.

ETİKETLER

Almanya Savunma BakanıUrsula von der Leyenİncirlik Üssü

İlgili Haberler

Alman gazetecilerin İncirlik ziyaretine ret

Federal Meclis’in Ermeni Soykırımı tasarısını kabulünün ardından Alman gazetecilerin uzun zaman önce İncirlik Üssü’ne gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete Türkiye’den son anda ret geldi.

Alman müsteşarın İncirlik ziyareti iptal

Spiegel Online'a göre Ankara, Alman müsteşarın yapacağı İncirlik ziyaretini soykırım kararı nedeniyle iptal etti. Kanal D de aynı gerekçe ile Alman kamu televizyonu ZDF ile işbirliğini sonlandırdı.

Bakan açıkladı; Alman heyetine İncirlik izni verilmemesinin nedeni 'Ermeni Soykırımı' tasarısı mı?

Çavuşoğlu: Siyasetçilerin İncirlik'e ziyareti uygun görülmemektedir

Almanya İncirlik ziyaretinden vazgeçmiyor

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin İncirlik’e Almanya’dan askeri olmayan heyetlerin ziyaretinin uygun görülmediğini duyurmasına karşın “Ziyaretin gerçekleştirilmesi hedefini koruyoruz” açıklamasını yaptı.

Almanya Savunma Bakanı’ndan İncirlik’e ziyaret

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen İncirlik’te bulunan Alman askerlerini ziyaret edecek.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24