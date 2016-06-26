Savunma Bakanı Leyen, Alman heyetinin alınmadığı İncirlik'e gideceğini açıkladı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen İncirlik’teki Alman askerlerini ziyarete gitmek isteyen Alman parlamenter heyetine izin verilmemesinin ardından bizzat kendisinin İncirlik’e gideceğini açıkladı. Alman Bakan, "Bu parlamenterler Türkiye’yi Suriye’den gelecek füzelere karşı korumak amacıyla Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması için Meclis'te kabul oyu veren kişilerdir" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bild am Sonntag gazetesine konuşan Leyen, Savunma Bakanlığı yönetiminin görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmesinin doğal olduğunu belirterek, “Bu yüzden gelecek günlerde İncirlik’e giderek oradaki askerlerimizin durumları konusunda kendileriyle görüşeceğim. Bu esnada Alman ordusunun parlamentonun askeri olduğunu Türkiye’ye anlatma fırsatı da bulacağım. Bu parlamenterler Türkiye’yi Suriye’den gelecek füzelere karşı korumak amacıyla Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması için mecliste kabul oyu veren kişilerdir” dedi.

"Ege’de iyi görev yapıyoruz"

Bakan Leyen, İncirlik’teki Alman askerlerinin barınması için yeni yerlerin inşası planlamasının devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de “Öncelikle oraya gidip kalınan yerler konusunda bir resim ortaya koymalıyım. Türkler, biz ocak ayında Tornado’larımızı İncirlik’e götürdüğümüzde memnun olmuşlardı. Ege’de birlikte iyi görev yapıyoruz. Orada pozitif tecrübeler ediniyoruz. Bunun daha da üstüne bir şeyler koymak istiyoruz” diye konuştu.

"Diyalog için tarafa ihtiyaç var"

Rusya’yla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Von der Leyen, Rusya ile iyi ilişkilere ihtiyaç bulunduğunu, ancak bunun için Rusya’nın uluslararası kurallara riayet etmesi gerektiğini belirtti. Diyalog kurmak için iki tarafa ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Leyen, “Diğer yandan şeffaflık da önemli. Rusya ve NATO’nun AGİT çerçevesinde birliklerinin hareketleri ve güçlerini ortaya açıkça ifşa etmelerinin mantıklı bir adım olacağı kanısındayım. Açıkça bir savunma birliği olan NATO bu teklifi uzun zamandır yapıyor” ifadelerini kullandı. Leyen, Rusya’nın tutumunun son iki yıldır hayal kırıklıklarını artıran bir süreç olduğunu ve bu nedenle iki tarafta da çok güven kaybı oluştuğunu kaydetti.

Türkiye izin vermemişti

İncirlik’i ziyaret etmek isteyen bir grup Alman milletvekili ile Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe, izin istemiş ancak Türkiye buna onay vermemişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman siyasetçilerin İncirlik üssüne alınmamasıyla ilgili olarak, “Şu aşamada askeri olmayan heyetlerin özellikle de siyasetçilerin İncirlik’e ziyaretini uygun görmüyoruz” demişti.