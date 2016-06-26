Almanya Savunma Bakanı’ndan İncirlik’e ziyaret



Almanya Federal Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ralf Brauksiepe'nin İncirlik ziyaretine Ankara'nın izin vermemesi üzerine Savunma Bakanı Von der Leyen Türkiye'ye gitme kararı aldı. Bild am Sonntag gazetesine bir açıklama yapan Bakan Von der Leyen Ankara'nın tutumunu eleştirerek "böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadığını" ifade etti. Von der Leyen Savunma Bakanlığı yönetiminin operasyon bölgesindeki Alman askerlerini ziyaret etmek istemesinin “doğal” olduğunu belirtti.

Almanya Savunma Bakanlığı çarşamba günü Brauksiepe'nin ziyaretine Türkiye tarafından izin verilmediğini doğrulamıştı. Açıklamada temmuz ayı ortalarında planlanan ziyaretin neden engellendiği açıklanmamıştı. Federal Meclis'in 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak tanıyan kararının Ankara'nın tutumunun gerekçesi olduğu tahmin ediliyor.

"Aynı milletvekilleri Patriotlar için de el kaldırdı"

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında “Alman Ordusu'nun bir parlamento ordusu olmasının" ne anlama geldiğini anlatmak istediğini söyledi. Von der Leyen “aynı parlamenterlerin Türkiye'yi Suriye'den atılacak füzelere karşı korumak için Alman Ordusu'nun Patriot operasyonu için de el kaldırdığını” ifade etti.

Federal Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ralf Brauksiepe Alman milletvekilleriyle birlikte IŞİD'e karşı mücadelede Almanya'nın operasyonları konusunda bilgi almak amacıyla İncirlik'i ziyaret etmek istiyordu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklamasında “Bu üsse gelmek isteyen askeri teknik heyetlerin hepsi gelebiliyor fakat şu aşamada askeri olmayan heyetlerin ve özellikle de siyasetçilerin İncirlik'e girişi uygun görülmemektedir. Olayın özü budur” demişti.

Ankara daha önce de bir Alman gazeteci grubunun üssü ziyaretini engellemişti. İncirlik'te Alman Ordusu'nun Tornado tipi savaş jetleri bulunuyor. Jetler IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyona destek kapsamında istihbarat toplama ve aktarma amacıyla görev yapıyor.