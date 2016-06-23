T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya İncirlik ziyaretinden vazgeçmiyor

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin İncirlik’e Almanya’dan askeri olmayan heyetlerin ziyaretinin uygun görülmediğini duyurmasına karşın “Ziyaretin gerçekleştirilmesi hedefini koruyoruz” açıklamasını yaptı.

23 Haziran 2016 18:36


Almanya, Federal Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ralf Brauksiepe'nın İncirlik ziyaretini gerçekleştirmesi hedefinden geri adım atmıyor.

Türkiye'nin, Brauksiepe ve Federal Meclis milletvekillerinden oluşan heyetin İncirlik ziyaretine izin vermemesine karşın Ankara-Berlin hattında müsteşarın ziyaretinin gerçekleşmesine dönük diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu askeri ve teknik heyetler dışında, özellikle siyasetçilerin İncirlik’e ziyaretinin uygun görülmediğini duyururken, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Türk tarafına özellikle Müsteşar Brauksiepe’nın ziyaretinin gerçekleşmesi konusundaki beklentisini net bir şekilde aktardığı belirtiliyor. Brüksel'deki NATO karargâhında da temaslar sürdürülüyor.

"Ziyaret hedefi korunuyor"

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Federal Savunma Bakanlığı sözcüsü ise şu açıklamayı yaptı:

“Temmuz ayı için müsteşar ve Federal Meclis milletvekillerinin Türkiye’deki İncirlik hava üssüne ziyaretleri, şu an için, planlandığı gibi gerçekleştirilemeyecek. Türk makamları şu aşamada ziyaret planlamasına onay vermiyor. Nedenlere ilişkin yazılı bir açıklama tarafımıza iletilmedi. Ziyaretin gerçekleştirilmesi hedefini koruyoruz.”

Berlin diplomasi kulislerinde Türkiye’nin tavrının Federal Meclis’te 2 Haziran’da kabul edilen soykırım kararına dayandığı açıkça dile getiriliyor. İncirlik’e gidecek heyette milletvekillerinin yer almasının bu tavırda büyük rol oynadığına dikkat çekilirken, Alman tarafının, Savunma Bakanlığı müsteşarının ziyaretine yeşil ışık yakılması talebine Ankara'nın nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü TürkiyeAlmanyaFederal Savunma Bakanlığı MüsteşarıBrauksiepeFederal MeclisAnkara-BerlinBakanı MevlütAlmanya Ankara BüyükelçiliğiTürkMüsteşar BrauksiepeNATOTürkçeFederal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24