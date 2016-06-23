Almanya İncirlik ziyaretinden vazgeçmiyor



Almanya, Federal Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ralf Brauksiepe'nın İncirlik ziyaretini gerçekleştirmesi hedefinden geri adım atmıyor.

Türkiye'nin, Brauksiepe ve Federal Meclis milletvekillerinden oluşan heyetin İncirlik ziyaretine izin vermemesine karşın Ankara-Berlin hattında müsteşarın ziyaretinin gerçekleşmesine dönük diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu askeri ve teknik heyetler dışında, özellikle siyasetçilerin İncirlik’e ziyaretinin uygun görülmediğini duyururken, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Türk tarafına özellikle Müsteşar Brauksiepe’nın ziyaretinin gerçekleşmesi konusundaki beklentisini net bir şekilde aktardığı belirtiliyor. Brüksel'deki NATO karargâhında da temaslar sürdürülüyor.

"Ziyaret hedefi korunuyor"

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Federal Savunma Bakanlığı sözcüsü ise şu açıklamayı yaptı:

“Temmuz ayı için müsteşar ve Federal Meclis milletvekillerinin Türkiye’deki İncirlik hava üssüne ziyaretleri, şu an için, planlandığı gibi gerçekleştirilemeyecek. Türk makamları şu aşamada ziyaret planlamasına onay vermiyor. Nedenlere ilişkin yazılı bir açıklama tarafımıza iletilmedi. Ziyaretin gerçekleştirilmesi hedefini koruyoruz.”

Berlin diplomasi kulislerinde Türkiye’nin tavrının Federal Meclis’te 2 Haziran’da kabul edilen soykırım kararına dayandığı açıkça dile getiriliyor. İncirlik’e gidecek heyette milletvekillerinin yer almasının bu tavırda büyük rol oynadığına dikkat çekilirken, Alman tarafının, Savunma Bakanlığı müsteşarının ziyaretine yeşil ışık yakılması talebine Ankara'nın nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.