Alman gazetecilerin İncirlik ziyaretine ret



Bir grup Alman gazetecinin İncirlik Üssü'nde konuşlandırılan Tornadolara gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete Türkiye'den son dakikada ret geldiği açıklandı. İncirlik'teki Tornado Birliği'nin Komuta Merkezinin sözcüsü Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Türk yetkililerden ziyaret için gerekli onayı alamadıklarını söyledi.

IŞİD'le mücadeleye katılan Tornado tipi savaş uçaklarına Çarşamba günü yapılması öngörülen ziyaret aslen mart ayı için planlanmış, ancak Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

Soykırım kararı tepkisi mi?

Ziyarete neden onay çıkmadığına ilişkin Türkiye'den bir açıklama yapılmaması akıllara Federal Meclis'in 2 Haziran'da Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyan karar tasarısını kabul etmesine bir tepki olabileceği ihtimalini getirdi. Almanya'nın bu kararı Türkiye cephesinde sert tepkilere neden olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tasarının kabulünü, "Almanya'nın aldığı karar Gezi olaylarının son halkası" olarak nitelendirmişti. Erdoğan ayrıca, Federal Meclis'te tasarının gündeme gelmesine öncülük eden isimlerden Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir ve oylamada 'evet' oyu kullanan Türkiye kökenli milletvekillerinin 'kökeninden şüphe duyduğunu' belirterek bu kişilere kan testi yapılması gerektiğini söylemiş ve 'bu vekillerin PKK'nın uzantısı olduğunu' iddia etmişti.

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında Ermeni soykırımı ifadesine net şekilde yer veriliyor. Tasarı, '101 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması' başlığını taşıyor.