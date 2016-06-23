Bakan açıkladı; Alman heyetine İncirlik izni verilmemesinin nedeni 'Ermeni Soykırımı' tasarısı mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman heyetin İncirlik ziyaretine izin verilmemesiyle ilgili olarak "Şu aşamada askeri olmayan heyetlerin özellikle de siyasetçilerin İncirlik Üssü'ne ziyareti uygun görülmemektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Alman heyete izin verilmemesine dair, "Konuşlu birlikteki askerler dışındaki kişilerin gelmesini uygun görmüyoruz, son derece net. İncirlik üssüne gelmek isteyen askeri ve teknik heyetlerin hepsi gelebiliyor; fakat şu aşamada askeri olmayan heyetlerin özellikle de siyasetçilerin İncirlike'e ziyareti uygun görülmemektedir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in vekili Müsteşar Ralf Brauksiepe ve beraberindeki heyetin İncirlik üssüne temmuz ayında yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Ziyaretin Alman Federal Meclisi'nde kabul edilen 'Ermeni soykırımı' kararı nedeniyle iptal edildiği ve Türkiye'nin bu kararla Alman politikacıların İncirlik'te istenmediği mesajını vermeyi hedeflediği iddia edilmişti.

Alman Korgeneral Dieter Warnecke, Savunma Komisyonu'nda kapalı yapılan bir görüşmede Türkiye'nin iptal gerekçesi olarak "Ermeni soykırımı" kararını somut olarak dile getirdiğini söyledi.



Bild gazetesinde yer alan haberde, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'ne gönderdiği yazıda, İncirlik üssüne "askeri ve teknik personelin" girişine izin verileceği ancak müsteşar ve heyette yer alan milletvekillerine giriş yasağı getirildiği ifade edildi.



Adana'daki İncirlik üssünde IŞİD'le mücadele amacıyla Almanya ordusuna ait keşif uçakları ve tank uçakları bulunuyor. Türkiye, Alman personelin ihtiyaçlarını gidermesi için üssün içinde bir tesis inşa etmesine izin vermişti.



Alman Federal Meclisi'ndeki "Ermeni soykırım" iddiaları kararına rağmen, Ankara askeri tesisin inşa edilmesine ses çıkarmamıştı ancak geçtiğimiz haftalarda Alman gazetecilerin İncirlik üssüne girmesine de izin verilmemişti.