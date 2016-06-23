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Politika

Dışişleri Bakanı: Türkiye-İsrail görüşmelerinde Gazze ablukası şartından kesinlikle vazgeçmeyiz

"Referandum AB’ye bir şantaj değil, Türkiye’nin halkına başvurmasıdır"

23 Haziran 2016 14:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mavi Marmara gemisindeki 9 kişinin İsrailli komandolarca öldürülmesinden sonra Ankara ile Tel Aviv arasında yaşanan krizde sona gelinmesine ilişkin olarak, "Suriye ile normaleşme sürecinde Gazze'ye yönelik ambargonun kalkmasına dair şartımızdan vazgeçmeyiz. Türkiye’nin Gazze’ye yönelik ambargonun kalkmasından vazgeçtiğini söylemek akılla alay etmek demektir. Ne Gazze’yi, ne Hamas’ı pazarlık konusu etmeyiz. Kesinlikle bu şartımızdan vazgeçmeyiz" diye konuştu.

 

"Siyasetçilerin İncirlik'e ziyareti uygun görülmemektedir"

 

Almanya Savunma Bakanı'nın İncirlik ziyaretine izin verilmemesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Askeri olmayan heyetlerin özellikle de siyasetçilerin İncirlik'e ziyareti uygun görülmemektedir" ifadelerini kullandı.

 

Suriye ile normalleşme

 

Çavuşoğlu, Suriye lideri Esad ile Türkiye'nin işbirliği yaptığına dair iddialara ilişkin olarak, "Bizim 500 bin masum insanın ölümüne sebep olan bir rejimle işbirliği yapmamız mümkün değil. Kimyasal silah kullanan bir rejimle işbirliği yapmamız mümkün değil" dedi.

 

"AB referandumuna gidebiliriz"

 

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İngiltere gibi kamuoyu yoklamasına gider, 'AB ile müzakere devam mı, tamam mı?' diye sorarız" demesine ilişkin olarak, "AB ile müzakere süreci tıkanırsa referandumla halkımıza sorabiliriz. Referandum AB’ye bir şantaj değil, Türkiye’nin halkına başvurmasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Vella ile ortak düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim 500 bin masum insanın ölümüne sebep olan bir rejimle işbirliği yapmamız mümkün değil. Kimyasal silah kullanan bir rejimle işbirliği yapmamız mümkün değil. DEAŞ’la da, PKK’yla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Vize serbestisi ve geri kabul anlaşmalarının uygulanması için yapıcı anlayışımızı devam ettirdik. AB’den bazı negatif açıklamalar geldi. Bunun da sebebini biliyoruz. Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığıdır"  

"Referandum AB’ye bir şantaj değil, Türkiye’nin halkına başvurmasıdır.

"Sanki AB’ye şantaj yapıyormuşuz gibi yansıtıyorlar. Kendileri istediklerini söylüyor. Bu bir şantaj, tehdit değil. Vize serbestisi konusunda hakkımız olan şeyi istiyoruz. Bizim vatandaşlarımız da bunu hakkediyor. Gürcistan,

"İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeler devam ediyor. Görüşme olduktan sonra açıklarız. Türkiye’nin Gazze’ye yönelik ambargonun kalkmasından vazgeçtiğini söylemek akılla alay etmek demektir. Ne Gazze’yi, ne Hamas’ı pazarlık konusu etmeyiz. Kesinlikle bu şartımızdan vazgeçmeyiz.

"İncirlik üssüne gelmek isteyen askeri ve teknik heyetlerin hepsi gelebiliyor; fakat şu aşamada askeri olmayan heyetlerin özellikle de siyasetçilerin İncirlik'e ziyareti uygun görülmemektedir."

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