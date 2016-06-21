Kulis: İsrail ve Türkiye arasındaki tek pürüz Hamas ofislerinin kapatılması

Türkiye - İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için iki ülke yetkilileri arasında 26 Haziran’da gerçekleştirileceği öne sürülen son görüşmede, Türkiye’deki Hamas ofislerinin kapatılmasının ele alınacağı belirtildi. Diplonatik kaynaklar, Hamas'ın Türkiye'deki ofislerin kapatılıp kapatılamayacağı konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Karar gazetesinin haberine göre, 6 yıl önceki Mavi Marmara olayından sonra dibe vuran Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için iki ülke yetkilileri arasında sürdürülen görüşmelerde sona gelindiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, bir sonraki görüşmenin 26 Haziran’da olacağını vurgularken, bu görüşmenin son görüşme olabileceğini ve görüşme sonrasında tazminat anlaşmasının deklare edileceğini açıkladı. İsrail’in Haaretz Gazetesi’nin haberine göre, 26 Haziran’daki toplantıda uzlaşma çıkması büyük olasılık. Ancak Hamas’ın İstanbul’daki askeri temsilciliğinin kapatılması meselesi üzerinde henüz anlaşma sağlanamadı. İsrail’in Yedioth Ahronoth Gazetesi’ne konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili ise, “Müzakereleri yüzde 95 oranında tamamladık. Sadece bazı detaylar kaldı” dedi ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre; Türkiye ile İsrail arasındaki en son temas 8 Nisan’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Özel Temsilcisi Joseph Ciechanover arasında gerçekleşmişti. 24 Mayıs’ta, Birleşmiş Milletler’in Dünya İnsani Zirvesi sırasında İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dore Gold İstanbul’a gelmiş ve üst düzey Türk Dışişleri yetkilileriyle görüşmüştü.

Bu resmi temaslar dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayında Nükleer Zirve kapsamında gittiği ABD’de, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile görüştüğü de iddia edildi. Steinitz, Reuters Ajansı’na Washington’da Erdoğan ile 20-30 dakika süren bir görüşme yaptığını, görüşmenin “Çok iyi bir atmosferde geçtiğini” söylemekle yetindi. Ancak Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu görüşmeyi teyit etmedi.

Tazminat sonrası büyükelçiler atanabilir

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk ve İsrail heyetleri tazminat miktarı ve aktarımı konusunda uzlaşıya genel çerçeve itibarıyla vardı. Ancak İsrail’in, özellikle Türkiye’nin Hama s ile arasına mesafe koyması ve İstanbul’daki Hama s ofisinin kapatılması konusunda yoğun bir direnci var. Tazminat şartının da yerine getirilmesiyle iki ülke arasında büyükelçilerin karşılıklı olarak atanması hedefleniyor.

Gazze'ye gemiyle elektrik ve su

Gazze ablukasının tamamen kaldırılması kısa sürede mümkün olmasa da, İsrail’in Türkiye tarafından sağlanacak inşaat malzemelerinin doğrudan Gazze’ye sokulması, gemi yanaştırılarak elektrik ve su sağlanması gündemde. Türkiye ile İsrail yakınlaşması hem Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları hem de Suriye, Irak, Yemen ve Libya’daki istikrarsızlık gereği kritik önem taşıyor.