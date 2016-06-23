Mavi Marmara'dan sonra ilk kez İsrailli bir milletvekili, Türkiye'yi ziyaret edecek

2010 yılındaki Mavi Marmara saldırısının ardından Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlarda sona gelinirken, ilk kez İsralli bir milletvekili Türkiye'ye resmi ve kamuoyuna açık bir ziyarette bulunacak.

Siyonist Birlik Partisi Milletvekili Ksenia Svetlova, iki ülkeden düşünce kuruluşlarının düzenlediği ortak bir toplantı çerçevesinde cuma günü İstanbul'a gelecek.

Jerusalem Post'un 'iki ülke arasındaki ilişkilerinin iyileşmesinin bir işareti' şeklinde yorumladığı habere göre İsrailli vekil, Kültür Üniversitesi'yle İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü'nün İstanbul'da birlikte düzenlediği etkinlik çerçevesinde Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Mesut Özcan'la birlikte açık oturuma katılacak.

Ksenia Svetlova, Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, yıllar sonra Türkiye'ye resmen ve kamuoyuna açık olarak ziyarette bulunan ilk İsrail milletvekili olmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Türkiye-İsrail normalleşmesinin iki ülke ilişkileri, bölge politikaları ve İsrail-Filistin ilişkileri üzerindeki etkisinin ele alınacağı toplantıya, emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol'un da katılacağı belirtildi.