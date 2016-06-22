Erdoğan: İngiltere gibi AB ile müzakereler için referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ile müzakereler için referanduma gidilebeceğini söyledi. Erdoğan, "İngiltere gibi kamuoyu yoklamasına gider, 'AB ile müzakere devam mı, tamam mı?' diye sorarız" dedi. Türkiye'nin vize derdinde olmadığını söyleyen Erdoğan, Geri Kabul Anlaşması ile de ilgili Avrupa'nın "Türkiye kapıları açar da mülteciler Avrupa'ya yürür diye" korktuklarını söyledi. Erdoğan, "Biz yaradılanı, yaradandan ötürü seviyoruz" derken, "Erdoğan sizin bu çirkin yüzünüzü ortaya koyduğu için çılgına dönüyorsunuz" diye konuştu.

Erdoğan, “Okuma yazma bilmeyen, oyuna parmak basan bir kardeşimizle, ablamızla, annemizle 3 üniversite bitirmiş birinin birer oy hakkı olması adaletli mi geliyor size sorarım” sözleriyle gündeme gelen sanatçı Erol Evgin'e tepki gösterdi ve "Sen sanatçı olsan ne olur?" diye sordu. Erdoğan, "Çıkmış bir tanesi kalkıyor diyor ki, bu muhtarların seçilmesini yanlış buluyorum, herkesin oyu geçerli olmamalıdır, milletin içinde de böyle tefrike gidenler var. Bunlar ne cins adamlar. Sen sanatçı olsan ne olur, profesör olsan ne olur, doçent olsan ne olur Önce millete saygı duyacaksın, saygı, bu milletin hiçbirini küçümseyemezsin" dedi. Evgin, gelen tepkiler üzerine "Sağlıklı bir demokraside eğitimin önemini vurgulamak için verdiğim bir örnekten yola çıkarak yorum yapanlardan, röportajın tamamını okumalarını rica ediyorum” demişti.

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Külliyenin ne anlama geldiğini bilmiyorlar ki sıkıntı burdan başladı. Beş Tepe'de inşası süren külliyemiz hala kullanımda olan camisi ile kongre ve kültür merkeziyle. Türkiyenin en büyük kütüphanesi ile ecdadımızın mirasına yakışır bir şekilde yapmayı hedefledik. biz buraya baktığımız zaman hem Osmanlı'yı hem de modern mimariyi göreceğiz. Biz tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan bir külliye için yola çıktık. Bu hayalimizi de büyük oranda gerçekleştirdik.

Burada da bir taraftan Haliç'i temizledik hem de aslına uygun olarak bu güzel eser ortaya çıktı. Bu bir tarihti. Tarihine sahip çıkan ve eserleri koruyan bizi. Devraldığımızı geleceğe aynı şekilde taşımak.

Ankara Cumhuriyetimizin başkenti olmasına rağmen tarihi eserlerle donatılmamış bir şehir. Biz de Başkentimizi güzel eserlerle donatmaya karar verdik. Beştepe'deki külliyemiz de bu yolda yapılmış bir örnek oldu.

Bu ülke bu millet sıradan olsaydı inanın bana başımızda bunca gaile olmazdı. Sınırlarımızın hemen ötesi kana bulanmış olmazdı. Ülkemizdeki bazı gafiller kendi medeniyetlerinin büyüklüğünün farkında olmayabilir ama karşımızdakiler bunun çok iyi farkındadırlar.

Bu millet sıradan bir millet değil. Bir kesim bunu inkar etmek için uğraşsa da biz sıradan bir millet değiliz.

Üniversitelerle yetinmeyip liseleri kaşıyorlar. Liselilere kulak ver diyorlar . Önce sen kulak ver. Önce sen millete kulak ver. Önce millete saygı duyacaksın. Bu milletin hiçbirini küçümseyemezsin. Yaratılmışların en şereflisi olan insan Allah tarafından bu çiftçidir bu profesördür diye ayırt edilmemiştir. Sen nasıl ayırt edebilirsin!

Bu ülkenin Cumhurbaşkanına her türlü hakareti edeceksiniz hem de korkudan bahsedeceksiniz. Boş atıp dolu tuttuğunuz günler artık geride kaldı. Millet ve milletin değerleriyle kavga etmekten vazgeçmezseniz kendi çirkinliğiniz içinde boğulup gideceksiniz.

Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ımızdır başka kimse yok. Bunu böyle bilin. Ben genç kardeşlerime şunu hatırlatıyorum. Gelin bu milletin husumetine değil hizmetine talip olun. Yeterki yüzünüzdeki maskeleri çıkarın içinizdeki nefretten kurtulun diyorum.

Elimizden bu yalancılar için Allah'tan utanma hissi istemekten başka bir şey gelmiyor.

“Vize derdinde değiliz”

Bu millet vizenin geri kabulün derdinde değil. Eğer Türkiye kapıları açar da mülteciler Avrupa’ya yürürse ne yaparız diye tutuştular. Biz bu insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz.

Siz verdiğiniz sözde durmuyorsunuz. Erdoğan sizin bu çirkin yüzünüzü ortaya koyduğu için çılgına dönüyorsunuz.

“Türkiye Müslüman olduğu için AB’ye kabul edilmiyor”

Biz teröre karşıyız dediysek sonuna kadar karşıyız ama siz samimi değilsiniz. Bin İngiltere gibi de değiliz AB'den çıkalım mı çıkmayalım mı? Bize de mesaj gönderiyorlar 3000 yılıma kadar Türkiye’nin AB'ye girmesi mümkün değil diyorlar. Sen burada böyle demiyordun Cameron ne oldu?

Türkiye'yi 53 yıldır oyalıyorsunuz. ey Avrupa birliği siz bizi halkımız Müslüman olduğu için kabul etmiyorsunuz. Bunun aksini inkar edemezsiniz. Bunu Fransa'nın eski dışişleri bakanından birisi açık açık söyledi. Sizi almazlar dedi neden diye sorduk çünkü siz Müslümansınız dedi. Ayrımcılık bunlarda var. Şimdi sıkıntı farklı yerlerde AB bize verdiği sözü yerine getirmeyip vize serbestisinden yakınırsa bizde halka sorarız. AB ile müzakerelere tamam mı devam mı ? Millet ne derse biz de onu yerine getiririz.

Milyonlarca mülteci Avrupa kapılarına dayanınca Sayın Komisyon Başkanı bunu kime nasıl anlatacak varın siz görün. Biz de yaşayıp göreceğiz.