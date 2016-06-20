Erol Evgin: O sözleri sağlıklı bir demokraside eğitimin önemini vurgulamak için söyledim

Sanatçı Erol Evgin'in, Habertürk gazetesinden Balçiçek İlter'e verdiği söyleşideki “Okuma yazma bilmeyen, oyuna parmak basan bir kardeşimizle, ablamızla, annemizle 3 üniversite bitirmiş birinin birer oy hakkı olması adaletli mi geliyor size sorarım” sözlerine gelen eleştirilere yanıt verdi. Evgin, “Bir gazeteye verdiğim röportajda; sağlıklı bir demokraside eğitimin önemini vurgulamak için verdiğim bir örnekten yola çıkarak yorum yapanlardan, röportajın tamamını okumalarını rica ediyorum” dedi.

Posta’nın haberine göre Evgin basın açıklamasıyla şunları söyledi:

"Bir gazeteye verdiğim röportajda; sağlıklı bir demokraside eğitimin önemini vurgulamak için verdiğim bir örnekten yola çıkarak yorum yapanlardan, röportajın tamamını okumalarını rica ediyorum. O kısa sohbette adalet ve eşitlik kavramları birbirine girmiş gibi görünüyor olabilir. Benim adaletten, eşitlikten ve demokrasiden yana olduğumu beni tanıyan herkes bilir. Rahmetli Vehbi Koç’un ünlü sözleri benim de anayasamdır: “Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.”

Ne demişti?

"Galiba eğitimli ülkeler için iyi bir çözüm demokrasi. Bize fazla geliyor. Bir manken kızımız 'Dağdaki çoban ile benim oyum bir mi?' olacak demişti hatırlarsanız... Hoş değil o tanım ama şunu düşünüyorum; Okuma yazma bilmeyen, oyuna parmak basan bir kardeşimizle, ablamızla, annemizle 3 üniversite bitirmiş birinin birer oy hakkı olması adaletli mi geliyor size sorarım. Hiç hakça değil. Bana adaletli gelmiyor bu durum. Herkes seçebilmeli tabii. O parmak basan ablamız muhtarını seçsin, biraz daha iyi eğitim alanı belediye başkanını seçsin."