Alman müsteşarın İncirlik ziyareti iptal



Alman haber portalı Spiegel Online'da yer alan bilgiye göre Türkiye, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in vekili olarak Müsteşar Ralf Brauksiepe ve beraberindeki heyetin İncirlik Askeri Üssü'ne yapacağı ziyareti iptal etti. Haberde, ziyaretin Alman Federal Meclisi'nde kabul edilen Ermeni soykırımı kararı nedeniyle iptal edildiği ve Türkiye'nin bu kararla Alman politikacıların İncirlik'te istenmediği mesajını vermeyi hedeflediği belirtildi.

Spiegel Online'ın edindiği bilgilere göre, Alman Korgeneral Dieter Warnecke Savunma Komisyonu'nda kapalı yapılan bir görüşmede Türkiye'nin iptal gerekçesi olarak Ermeni soykırımı kararını somut olarak dile getirdiğini aktardı.

Brauksiepe'nin temmuz ayı ortalarında birkaç Alman milletvekili ile birlikte İncirlik'te IŞİD'le mücadele amacıyla bulunan Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladığı ifade edildi. Heyetin programında İncirlik'in yanı sıra Kuzey Irak, Katar ve Kuveyt de bulunuyordu.

Türkiye kısa bir süre önce Alman gazetecilerin İncirlik'e yapmak istediği ziyarete de izin vermemişti. İncirlik'te IŞİD'le mücadele amacıyla Alman ordusuna ait keşif uçakları ve tank uçakları bulunuyor.

Kanal D, ZDF ile işbirliğini sonlandırdı

Öte yandan Doğan Medya Grubu'na ait Kanal D televizyonu da Alman kamu televizyonu ZDF ile işbirliğini sona erdirme kararı aldı. Merkezi Mainz kentinde bulunan ZDF’den yapılan açıklamada, “Federal Meclis’teki Ermeni soykırımı oylamasından sonra çok sayıda izleyiciden Kanal D’ye şikayet geldiği, bu nedenle Kanal D’de günlük yayınlanan “logo” adlı ZDF çocuk haberlerinin yayından kaldırıldığının kendilerine iletildiğini bildirdi.

ZDF, 10 yıldır Kanal D üzerinden özellikle Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli ailelerin çocuklarına ulaşmaya çalıştıklarını, çünkü Türkiye kökenli ailelerin evlerinde hala Türk televizyon kanallarının tercih edildiğini belirtti. ZDF’nin Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Frank-Dieter Freiling, “Türk ortaklarımızın uyuma önemli katkıda bulunan ‘logo’ gibi bir programı yayından kaldırma kararını üzüntüyle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.