Çavuşoğlu: "İncirlik Üssü'nü Rusya'ya açabiliriz" demedim

"DEAŞ hepimizin düşmanı. Rusya ile işbirliği neden yapmayalım. İncirlik Üssü'nü Rusya'ya açabiliriz" diye açıklamada bulunduğu iddia edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yönde bir şey söylemediğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Benim böyle bir ifadem olmadı. DAEŞ'le mücadelede her türlü çalışmayı yaparız. Örnek olarak İncirlik'i verdik. Putin'e karşı DAEŞ'e karşı birlikte mücadele edelim sözünü hatırlattık. Rusya'yla işbirliği yapabiliriz, dedik. İncirlik konusunda böyle bir şey demedik" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya'dan özür dilemesi sonrası Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldiği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesinin detayları sorulan Çavuşoğlu, görüşmenin ikili ve ekonomik ilişkilerle bölgesel konular bakımından son derece faydalı olduğunu belirtti.

Türkiye ile Rusya arasında 'ortak bakanlar kurulu' anlamına gelen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının hazırlıklarını Lavrov'la birlikte yapacağını söyleyen Çavuşoğlu, kendisini Soçi'de ağırlayan meslekdaşını Antalya'ya davet ettiğini anlattı.

IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin Rusya ile işbirliğine hazır olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu'nun İncirlik Üssü'nün Kremlin'e açılabileceği iddia edilmişti. Ancak bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında bu yönde gazetecilerin sorduğu soruyu yanıtladı. Bu yönde bir açıklama yapmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Benim böyle bir ifadem olmadı. DAEŞ'le mücadelede her türlü çalışmayı yaparız. Örnek olarak İncirlik'i verdik. Putin'e karşı DAEŞ'e karşı birlikte mücadele edelim sözünü hatırlattık. Rusya'yla işbirliği yapabiliriz, dedik. İncirlik konusunda böyle bir şey demedik."