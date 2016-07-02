Alman Savunma Bakanı İncirlik Üssü'nü ziyaret etti

Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, İncirlik Üssü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Milli Savunma Bakanı Işık ile bir araya geldi. Alman heyetin İncirlik Üssü'ne alınmamasından sonra Alman Savunma Bakanı, üssü bizzat ziyaret edeceğini belirtmişti.

Alman heyet İncirlik Üssü'ne alınmamıştı

Almanya’da Federal Parlamento’nun “Ermeni soykırımını” kabul etmesinden sonra Türkiye’nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımlar kapsamında olduğu iddia edilen Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe’nin geçen hafta İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, İncirlik üssünün politikacılar tarafından ziyaret edilmesini uygun bulmadıklarını söylemişti. Ankara’nın bu olumsuz tutumuna karşılık Alman Bakan, İncirlik’e gideceğini açıklamış, karşılıklı restleşme Ankara ile Berlin arasında kısa süre içinde ‘ikinci kriz’ olarak değerlendirilmişti.

Alman Savunma Bakanı İncirlik Üssü'nde

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Işık, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Von der Leyen'in, bakanlık anı defterini imzalamasının ardından, iki bakan beraberindekilerle makam odasına geçti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinde, "Dikkat etmemiz gereken bir nokta var, o da terör örgütleri arasında ayrım yapmamaktır. IŞİD'e karşı mücadeleyi birlikte yürütüyoruz ve yürüteceğiz" dedi.

Görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirten von der Leyen, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Ursula von der Leyen, Alman halkının ve Almanya Federal Parlamentosu'nun teröre karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise dünyanın herhangi bir yerinde terör saldırısına maruz kalınabileceğini vurgulayarak, Fransa'da, Belçika'da, ABD'de benzer terör saldırılarının yaşandığını anımsattı.

Işık, "Küresel terörizme karşı mücadelenin de küresel olması gerekiyor" diye konuştu. Alman bakan tarafından belirtilen teröre karşı dayanışma kararlılığından duyduğu memnuniyeti aktaran Bakan Işık, "Dikkat etmemiz gereken bir nokta var, o da terör örgütleri arasında ayrım yapmamaktır. IŞİD'e karşı mücadeleyi birlikte yürütüyoruz ve yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.