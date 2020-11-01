Depremde ilk 3 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve deprem sonrası zemin katları çökünce eğilen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı.

Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı, zeminindeki 3 katın çökmesi sonrası yana doğru eğildi. 1 kişinin yaşamını yitirdiği enkazdan 5 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler binanın çökmemesi için günlerce 3 vinçle apartmana destek sağladı. Bu sırada binada kimsenin olup olmadığı da kontrol edildi. Binada kimsenin bulunmadığı anlaşılınca saat 21.30'da yıkım için harekete geçildi. İlk olarak binaya sabitlenen vinçler, geri çekildi. Güvenlik önlemlerinin ardından yıkım için çalışma başlatıldı. (DHA)