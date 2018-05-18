Deniz Zeyrek ve Ebru Baki'nin ardından bir ismin daha CNN Türk'le yolları ayrıldı

Deniz Zeyrek’in ardından bir diğer Hürriyet yazarı Sefer Levent’in de CNN Türk’te yayınlanan Parametre programındaki görevine son verildi.

Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Levent, “Yıllarca izleyicisi, dinleyicisi olduğum #parametre'nin bir parçası olmak gurur vericiydi. İki yıla yaklaşan beraberliğimizde sona geldik. Bizi sesimizden tanıyan radyo dinleyicilerine, TV izleyicilerine, yüreği kocaman ekip arkadaşlarıma çok ama çok teşekkürler. Hürriyet'e aynen devam, görüşmek dileğiyle…” ifadelerini kullandı.