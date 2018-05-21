Satışın ardından CNN Türk'te işten çıkarmalar sürüyor; Deniz Zeyrek'in de görevine son verildi!

Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından başlayan işten çıkarmalar devam ediyor. Son olarak Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'in, CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine son verildi.

Daha önce CNN Türk’ten haber bülteni spikeri Saynur Tezel, cnnturk.com.tr Yayın Yönetmeni Umut Alphan ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz oldu. CNN Türk haber merkezi yöneticisi Ali Obuz ve CNN Türk editörlerinden Hüseyin Tahmaz ve Alişer Delek de işten çıkarılan isimler arasında yer almıştı.

Deniz Zeyrek: Bana ayrılan #parametre'nin sonuna geldim

Zeyrek, CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine son verildiğini duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

Günaydın, bana ayrılan #parametre’nin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve 6 yıldır ekran/radyo başında bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler.