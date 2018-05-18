Operasyon sürüyor; CNN Türk'te Ebru Baki, Aslı Öymen ve Kanal D'de Murat Güloğlu ile yollar ayrıldı

Demirören Grubu'nun, Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın almasının ardından başlayan operasyon, CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki, "Afiş" programının sunucusu Aslı Öymen ve Kanal D'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" programının sunucusu Murat Güloğlu ile yolların ayrılmasıyla sürdü.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, geçen aylarda 1.1 milyar dolara iş adamı Erdoğan Demirören'e satılmıştı.

Söz konusu satışın ardından köşe yazarlarından Melis Alphan, Mehmet Yaşin ile yollar ayrılmış; Fikret Bila da, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıramıştı.

Gazeteciler Nevzat Çiçek ve İsmail Saymaz'ın, CNN Türk’te, Hande Fırat’ın moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programındaki görevlerine son verilmiş, Taha Akyol'un da "Eğrisi Doğrusu" isimli programı yayından kaldırılmıştı. Duygu Demirdağ, ana haber sunuculuğu görevinden alınmıştı.

Kanal D kanadında da Süleyman Sarılar genel yayın yönetmenliğinden, Ahmet Hakan Kanal D Haber daire başkanı ve ana haber sunuculuğundan alınmıştı.

Ebru Baki kimdir?

Ebru Baki, 1975, İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Baki, üniversite eğitimine devam ederken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yapmaya başladı.

Okul ve çalışma hayatını birlikte yürüttü. Üniversiteyi ise bölüm ve okul birincisi olarak tamamladı. Öğrenciyken Cumhuriyet Dergi’de yayınlanan dizi haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü. Bu ödüller yurtdışı kurs eğitim imkanlarını da beraberinde getirdi.

Lise'den itibaren belirli dönemlerde eğitim amacıyla yurtdışında bulundu ve öğrenci değişim programları ile çeşitli burslardan yararlandı.

İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti. Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi.

Hürriyet'ten sonra televizyon macerası başladı. CNN TÜRK'te ekonomi haberlerini sundu. Bir yandan da muhabirliğe devam etti. 2001-2014 yılları arasında CNN TÜRK'te ekonomi programları hazırladı aynı zamanda editörlük yaptı. 2014 yılında Ekonomi Haber Müdürü oldu. 2016 yılında CNN TÜRK Ekonomi Müdürlüğüne atandı.

Baki, hafta içi her gün CNN TÜRK'te ekrana gelen “Günün Ekonomisi” ve “Parametre” programını sunuyordu.

Aslı Öymen kimdir?

Aslı Öymen, Ankara’da doğdu. Eğitiminin büyük bir bölümünü Almanya ve Fransa'da tamamladı. Üniversite’yi Strasburg Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okudu.

Gazeteciliğe 1983 yılında Günaydın Gazetesi'nde başladı. Ekonomi muhabiri olarak çalıştı.

Mesleğine televizyon sektöründe devam etmeye karar verdi. TRT'de "Dünyaya Bakış", Kanal D'de "Pazar 11" haber programlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı.

1993'te 32. Gün’ün de yapım şirketi olan BİR TV genel müdürlüğü görevini üstlendi. Mehmet Ali Birand'la birlikte Türkiye'nin geçmişine ışık tutan birçok televizyon programı ve belgeseller hazırladı. 2000'de kendi prodüksiyon şirketini kurdu.

Burada reklam filmleri, belgeseller ve televizyon programları hazırlayan Aslı Öymen, firmalara iletişim ve danışmanlık hizmeti verdi, uluslararası organizasyonlarda kilit görevler aldı.

2006 yılında CNN TÜRK’ten aldığı teklifle Programlar Koordinatörü olarak CNN TÜRK bünyesine katıldı. CNN TÜRK Program departmanının yöneticiliğini yürüten Aslı Öymen CNN TÜRK'te ses getiren birçok programın yaratıcısı ve genel yapımcısı.

CNN TÜRK’ün klasikleşmiş haftalık kültür sanat programı Afiş’i hazırlayıp sunuyordu.

Murat Güloğlu kimdir?

Murat Güloğlu, 6 Nisan 1976 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu farklı illerde okurken, lise eğitimini Muğla’da aldı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına girdi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldu. Lisans programından mezun olduktan sonra yüksek lisans çalışmalarına yöneldi ve 4 yıl içerisinde (2002-2006) Galatasaray Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği ve Dış Politika Programı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Murat Güloğlu, televizyon kariyerine ilk olarak 1995 yılında Savaş Ay’ın A Takımı programına dahil olarak başladı. Sonraki süreçte uzun bir zaman haber kanallarını muhabir kademesinde kendisini geliştirdi. 1999 yılında ‘’ Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi ‘’ ödülünü kazandı.

Güloğlu, Güneri Cıvaoğlu ile çalıştı ve Şeffaf Oda programının yapımcısı oldu. Habertürk'te pazar röportajları yaptı.

2015 yılı ve sonrasında FOX TV’de “Murat Güloğlu ile Çalar Saat Hafta Sonu” Programını hazırlayıp, sunan; Güloğlu, Azerbaycan Cumhurbaşbakanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili " Düşünsenize Başkan ile yardımcısı aynı yatakta... Tövbe ya Rabbim" ifadesinden dolayı görevinden ayrıldı. Bir süre sonra Kanal D Haber'de "Günaydın Türkiye" programını sunmaya başladı.