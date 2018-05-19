Satışın ardından CNN Türk'te işten çıkarmalar sürüyor

Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından başlayan işten çıkarmalar devam ediyor. CNN Türk’ten son ayrılan isimler, haber bülteni spikeri Saynur Tezel, cnnturk.com.tr Yayın Yönetmeni Umut Alphan ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz oldu. CNN Türk haber merkezi yöneticisi Ali Obuz ve CNN Türk editörlerinden Hüseyin Tahmaz ve Alişer Delek de işten çıkarılan isimler arasında yer aldı.

CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki, "Afiş" programının sunucusu Aslı Öymen ve Kanal D'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" programının sunucusu Murat Güloğlu ile de yollar ayrılmıştı.

Ayrılıklar artarak devam ediyor

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, geçen aylarda 1.1 milyar dolara iş adamı Erdoğan Demirören'e satılmıştı.

Söz konusu satışın ardından Hürriyet’ten ayrıldığını açıklayan ilk isim köşe yazarı Melis Alphan olurken; gezi ve yemek yazıları yazan Mehmet Yaşin ile de yollar ayrılmıştı. Grup bünyesindeki en önemli istifa ise Fikret Bila’dan gelmişti. Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bırakmıştı.

Gazeteciler Nevzat Çiçek ve İsmail Saymaz'ın, CNN Türk’te, Hande Fırat’ın moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programındaki görevlerine son verilmiş, Taha Akyol'un da "Eğrisi Doğrusu" isimli programı yayından kaldırılmıştı. Duygu Demirdağ, ana haber sunuculuğu görevinden alınmıştı.

Kanal D kanadında da Süleyman Sarılar genel yayın yönetmenliğinden, Ahmet Hakan Kanal D Haber daire başkanı ve ana haber sunuculuğundan alınmıştı.