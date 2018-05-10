İsmail Saymaz'a CNN Türk ve Hürriyet'te ekran vetosu!

Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz’ın, Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e devredilen CNN Türk’te, Hande Fırat’ın moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programındaki görevine son verildi. Saymaz’ın ayrıca hürriyet.com.tr için “Bunu Ben de Söylerim” başlığıyla hazırladığı videoları da artık yayınlanmayacağı bildirildi.

T24’ün güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Saymaz Hürriyet gazetesindeki muhabirlik görevine ise devam edecek. Hande Fırat’ın gündemdeki gelişmeleri ele aldığı programda da format değişikliğine gidilerek, yeni bir isimle seçim öncesi gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi.

Doğan Medya’nın Demirören Holding’e devrinin ardından CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan söz konusu görevlerinden ayrılmıştı.

İsmail Saymaz kimdir?

1980 yılında Rize’de dünyaya gelen İsmail Korkmaz İlköğretim ve Lise eğitimi burada tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuyan İsmail Saymaz aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

15 yaşında iken yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başlamış daha sonra televizyon kanallarında tartışma programlarına katılmış kısa sürede gazetecilik hayatına adım atmıştır. 2002 senesinde Radikal gazetesinde çalışmaya başlayan İsmail Saymaz, Radikal’in kapatılmasının ardından Hürriyet gazetesine geçen Saymaz birçok haber kanalının tartışma programlarında yer alıyor.

Kamuoyu İsmail Saymaz ismini, gezi parkı protestolarının yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olan darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp, kamuoyu ile paylaşmasından sonra daha fazla duyurdu. Erzincan davası başta olmak üzere düşünce özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri üzerine yaptığı haberler nedeniyle İsmail Saymaz hakkında yirmiye yakın dava açıldı ve yüz yılı aşkın süreyle hapis cezasıyla yargılandı.

İsmail Saymaz’ın kitapları:

Nisan, 2010, Postmodern Cihad- Tarikat, Adalet Üçgeninde Erzincan Davası

Mart, 2011, Hanefi Yoldaş – Gizli Örgüt Nasıl Çökertilir?

Ekim, 2001, Nefret – Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti

Nisan, 2012, Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim- 12 Eylül’ün Beş Öyküsü

Ekim, 2012, Sıfır Tolerans

Kasım, 2013, Sözde Terörist

Haziran, 2014, Esas Duruşta Cinayet

Mayıs, 2015, Ali İsmail

Kasım, 2016, Fıtrat- İş Kazası Değil, Cinayet

Eylül 2017, Çay Güzeli

İsmail Saymaz’a verilen ödüller