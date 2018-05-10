İsmail Saymaz'a CNN Türk ve Hürriyet'te ekran vetosu!

Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz’ın, Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e devredilen CNN Türk’te, Hande Fırat’ın moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programındaki görevine son verildi. Saymaz’ın ayrıca hürriyet.com.tr için “Bunu Ben de Söylerim” başlığıyla hazırladığı videoları da artık yayınlanmayacağı bildirildi.
T24’ün güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Saymaz Hürriyet gazetesindeki muhabirlik görevine ise devam edecek. Hande Fırat’ın gündemdeki gelişmeleri ele aldığı programda da format değişikliğine gidilerek, yeni bir isimle seçim öncesi gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi.
Doğan Medya’nın Demirören Holding’e devrinin ardından CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan söz konusu görevlerinden ayrılmıştı.
İsmail Saymaz kimdir?
1980 yılında Rize’de dünyaya gelen İsmail Korkmaz İlköğretim ve Lise eğitimi burada tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuyan İsmail Saymaz aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.
15 yaşında iken yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başlamış daha sonra televizyon kanallarında tartışma programlarına katılmış kısa sürede gazetecilik hayatına adım atmıştır. 2002 senesinde Radikal gazetesinde çalışmaya başlayan İsmail Saymaz, Radikal’in kapatılmasının ardından Hürriyet gazetesine geçen Saymaz birçok haber kanalının tartışma programlarında yer alıyor.
Kamuoyu İsmail Saymaz ismini, gezi parkı protestolarının yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olan darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp, kamuoyu ile paylaşmasından sonra daha fazla duyurdu. Erzincan davası başta olmak üzere düşünce özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri üzerine yaptığı haberler nedeniyle İsmail Saymaz hakkında yirmiye yakın dava açıldı ve yüz yılı aşkın süreyle hapis cezasıyla yargılandı.
İsmail Saymaz’ın kitapları:
- Nisan, 2010, Postmodern Cihad- Tarikat, Adalet Üçgeninde Erzincan Davası
- Mart, 2011, Hanefi Yoldaş – Gizli Örgüt Nasıl Çökertilir?
- Ekim, 2001, Nefret – Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti
- Nisan, 2012, Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim- 12 Eylül’ün Beş Öyküsü
- Ekim, 2012, Sıfır Tolerans
- Kasım, 2013, Sözde Terörist
- Haziran, 2014, Esas Duruşta Cinayet
- Mayıs, 2015, Ali İsmail
- Kasım, 2016, Fıtrat- İş Kazası Değil, Cinayet
- Eylül 2017, Çay Güzeli
İsmail Saymaz’a verilen ödüller
- 2009 yılında, İstanbul Tabipler Odası Basında Sağlık Ödülü
- 2010 yılında, Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü
- 2010 yılında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü
- 2011 yılında, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Ayşenur Zarakolu Basın Özgürlüğü Ödülü
- 2012 yılında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Söyleyişi Ödülü
- 2012 yılında, Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce Ve İfade Özgürlüğü Ödülü
- 2013 yılında, ÇGD Bursa Şubesi Onur Ödülü
- 2013 yılında, Halkevleri Derneği “ Halkın Hakları” Basın Ödülü
- 2014 yılında, Elektrik Mühendisleri Odası “Hasan Balıkçı” Onur Ödülü
- 2014 yılında, Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü
- 2015 yılında, Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi Ödülü
- 2015 yılında, 56. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü Siyasi Haber Dalı
- 2015 yılında, Haliç Üniversitesi, Yılın En İyi Gazetecisi Ödülü
- 2016 yılında, Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülü
- 2016 yılında, Çırağan Lions Kulübü, 12.Türkan Kahramankaptan, Yılın En İyi Gazetecisi Ödülü