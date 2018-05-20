CNN Türk'te Ahu Özyurt ile yollar ayrıldı

Demirören Grubu'nun, Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın almasının ardından başlayan operasyon hafta sonu da sürdü. CNN Türk, 2001'den bu yana kanalda çeşitli görevler üstlenen Ahu Özyurt ile de yollarını ayırdı.

CNN Türk’ten ayrılan isimler arasında, haber bülteni spikeri Saynur Tezel, cnnturk.com.tr Yayın Yönetmeni Umut Alphan ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz, CNN Türk haber merkezi yöneticisi Ali Obuz ve CNN Türk editörlerinden Hüseyin Tahmaz ve Alişer Delek de yer almıştı.

CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki, "Afiş" programının sunucusu Aslı Öymen ve Kanal D'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" programının sunucusu Murat Güloğlu ile de yollar ayrılmıştı.

2001 yılından bu yana CNN Türk’te birçok kademede çalışan Özyurt, kanalda haftada iki akşam “Türkiye’nin Gündemi” programını, sabahları ise hafta içi hergün “10’dan Sonra” programını sunuyordu.

Ahu Özyurt kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan Master derecesi bulunuyor.

Daha önce CNN TÜRK Haber Merkezi'nde Gece Görüşü'nün editör sunuculuğunu yapan Özyurt, Deniz Bayramoğlu ile birlikte İş Yemeği’ni hazırlayıp sundu. 2007 yılının Kasım ayında CNN TÜRK ve Milliyet Washington muhabirliği görevine getirildi.

2009’da Türkiye’ye dönen ve Bloomberg HT kanalının kuruluş aşamasında görev alan Özyurt, 2011 Ağustos ayında yuvası olan CNN TÜRK’e döndü. Halen Chief Writer/Editor görevlerini üstlenmektedir. Aynı zamanda özel haberler için sahaya da çıkmaktadır. Van depremi sonrasında bölgede 15 gün aralıksız yayınlar yapmış, sosyal ağlarla bölgeye gönderilen yardımların doğru kanalize edilmesine aracılık etti.

CNN TÜRK'ten önce CNBC-e'de öğle kuşağında yayınlanan Finans Cafe programının editörü ve sunucusuydu. NTV ve ATV’de İstanbul haber merkezlerinde ve Show TV Ankara bürosunda muhabirlik yaptı. CNN World Report programına Türkiye'den haberler gönderdi. 2001 yılındaki finansal krizi canlı yayınla duyuran Ahu Özyurt, piyasalar ve ekonomi çevrelerinin üst düzey yöneticileriyle mülakatlar yaptı. Irak Savaşı ve Kıbrıs görüşmeleri sırasında uzun soluklu özel yayınların da sunuculuğunu ve editörlüğünü yaptı. İsviçre ve New York'ta yapılan Davos Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları’na dört kez davet edildi.

1996'da Saddam Rejimi’nin ABD tarafından bombalandığı günlerde Bağdat'ta bulunan Özyurt, Hatemi döneminin ilk günlerinde de İran'da görev yaptı. 1994'te NBC televizyonunun ‘Meet The Press’ programında Washington'da 6 ay staj yaptı. Bill Clinton'ın seçim sürecini Cumhuriyet Gazetesi için takip etti ve yazdı.

1999'da Öcalan'ın İtalya'ya gidişini iki ay boyunca NTV adına Roma'dan takip etti ve bu çalışmasıyla “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Yavuz Gökmen Özel Ödülü”nü kazandı. 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin “En İyi Finans Programı Ödülü”nü aldı. Kazakistan petrolleri ile ilgili haberiyle “CNN World Report En İyi Ekonomi Haberi Ödülü” kazandı.

Özyurt, ABD Başkanı Barack Obama’nın kampanyasını 2008 yılı boyunca içeriden takip etti ve izlenimlerini “Obama: Bir Kusursuz Fırtına” isimli bir kitapta topladı. CNN TÜRK ekranlarında çok izlenen programından aldığı ilhamla, gazetecilikte 20 yılın en çarpıcı ve yazılmayan hikayelerini, eğlenceli gazetecilik maceralarını biraraya topladığı “Gece Görüşü” isimli kitabı 2014 yılında piyasaya çıktı.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi, Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government Kadın ve Liderlik Bölümü Sertifikası sahibi