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Politika

Demirtaş: Akıncı, Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçildiği gün 'bizimki' ile tanıştı, kusura bakmasın

Demirtaş'tan Erdoğan'a: Halka parmak sallayamaz, her gün televizyonlara çıkıp halkı hor göremezsin

29 Nisan 2015 00:00

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin İstanbul il örgütünün dayanışma gecesinde konuşuyor. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile pazar günü seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında yaşanan 'yavru vatan' tartışmasına göndermede bulunarak, "Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçildiği gün 'bizimki' ile tanıştı, kusura bakmasın. Akıncı'yı destekliyoruz" diye konuştu. 

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'de eşit demokratik bir seçim kampanyası yoktur. Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, AKP'ye oy istemek için gezdiğiniz mitinglerin parasını kim veriyor? Biz hakkımızı size helal etmiyoruz. HDP olarak hakkımız olan hazine yardımını AKP'ye helal etmiyoruz.  HDP bütün kaynağını halkın meşru taleplerinden alıyor. Bunun için bu halk hareketini durduramıyorlar.HDP bütün kaynağını insanların alınterinden almaktadır. Bu kaynağı zorla, parayla durduramayacaklarını çok iyi biliyorlar. 

Bu ülkenin tek bir evladı bile burnu kanamadan, zarar gormeden secimi tamamlayacağız.Biz savaşa girmiyoruz; seçime giriyoruz. Ama vallahi seni başkan yaptırmayacağız, yaptırmayacağız.HDP dışında hic bir parti ülkeyi, huzura ve barışa taşıyamaz. 

Halka parmak sallayamaz,  her gün televizyonlara çıkıp halkı hor göremezsin. Cebindeki parayı halktan alıyor. Patron halktır. Öyleyse size parmak sallayanı işten atmalısınız. 7 Haziran bunun fırsatı. Bu ülkeyi şirket gibi yönetemezsin. Patron sen değilsin, patron halktır.

Ev kadını işsiz değildir asıl calışan o'dur. Bütün ev kadınlarının devlet tarafından sosyal güvencesi olmalıdır.1800 tl asgari ücret insanca yaşamanın alt sınırıdır. Bu ücreti verecegiz dedigimizde kaynak diye bagırmaya başladılar. AKP'den gına geldi herkese, durdurabilecek tek parti HDP'dir."

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