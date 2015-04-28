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KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Akıncı, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı'nın 'Türkiye'yle kardeş ülkeyiz' açıklamasına sert tepki göstermişti

28 Nisan 2015 11:10

Pazar günü (26 Nisan 2015) KKTC Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Mustafa Akıncı, "Yavru vatan değil, kardeş ülkeyiz" sözlerine "Ağzından çıkanı kulağı duymalı" diyerek sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

"Bazılarının beklediği gibi gerginlik yaşanmadı" diyen Akıncı, "Sayın Erdoğan 'ana hiçbir zaman analığını bırakmak istemez' dedi. Ben de 'çocuklar büyümek ister' dedim" ifadelerini kullandı.

Sohbet havasında bir görüşme olduğunu belirten Akıncı, mazbatasını aldıktan sonra Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

 

‘Erdoğan ile telefonda görüştüm’

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüştüğünü ifade eden Akıncı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Erdoğan, ben canlı yayındayken aramıştı. Ben henüz konuşmamın sonlarındayken. Telefonla da konuşmak, tebrik etmek istedi. Hoş sohbet havasında konuştuk. Bazılarının beklediği gibi gerginlik yaşanmadı. Sayın Erdoğan 'ana hiçbir zaman analığını bırakmak istemez' dedi. Ben de 'çocuklar büyümek ister' dedim. Böyle sohbet ettik. Bu çocuğun genç olma ve kendi ayakları üzerinde durmaya ihtiyacı var. Bunları gülerek, sohbet havasında konuştuk. Erdoğan, 'herhalde ilk ziyaretinizi Türkiye'ye yaparsınız' dedi. Ben de 'davet olursa memnuniyetle' dedim. Azerbaycan'a, KKTC'ye davet beklemeden geldiklerini, ilk resmi ziyaretlerini bu ülkelere yaptıklarını söyledi. 'Bu geleneği bozmazsın herhalde' dedi. Bozmak diye bir şey yok. Mazbatamızı aldıktan sonra elbette Türkiye'ye ilk fırsatta ziyaretimizi gerçekleştireceğiz."

 

Mazbatasını aldı

 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 60,5 oy alarak KKTC'nin dördüncü cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı, Lefkoşa Adliyesinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şafak Öneri'den mazbatasını aldı.

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