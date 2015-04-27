HDP'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tebrik mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından, HDP Eşbaşkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş bir mesaj yayınlayarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı tebrik etti.

HDP'nin yayınladığı mesaj şu şekilde:



" Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlık Seçimleri'nden başarıyla çıkmanızı büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı ve yakından takip ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Seçimleri'nde barışa ve özgürlüğe dönük mesajlarınızın Türkiye 'de de karşılık bulabilmesi için Halkların Demokratik Partisi olarak güçlü bir destek sunacağımızı bilmenizi isteriz. Özellikle Annan Planı sonrasında Kıbrıs'ta başlayan demokratik çözüm ve barış sürecinin, Cumhurbaşkanlığınız döneminde daha da hızlanacağı ve yapay sınırların kalkacağı umuduyla sizi ve Kıbrıs Halklarını sevgi ve saygıyla selamlıyoruz."