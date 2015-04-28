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Erdoğan: Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz. Cumhurbaşkanı müzakereleri kafasına göre götürecek değil

Kıbrıs ve Türkiye arasındaki 'yavru vatan' gerilimi sürüyor

28 Nisan 2015 22:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile pazar günü seçilen KTTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki "yavru vatan" gerilimi sürüyor. Erdoğan Akıncı'nın "KKTC ile Türkiye kardeş devlettir" sözlerine "Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz. Cumhurbaşkanı müzakereleri kafasına götürecek değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Akıncı ile Erdoğan arasındaki gerilim, "Akıncı'nın Yavru vatan değil kardeş ülkeyiz" açıklamasına Erdoğan'ın "Sayın Akıncı'nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. KKTC'ye yavru vatan olarak bakmaya devam edeceğiz, mücadeleyi tek başına sürdüreceklerini mi sanıyorlar" yanıtıyla başlamıştı.

Akıncı "Hep yavru vatan mı kalalım, büyümeyelim mi?" sözleriyle Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi ancak Erdoğan sözlerinden geri adım atmadı. Kuveyt seyahati dönüşünde gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı kendi anlayışına göre sürdürecek değil" sözlerini kullandı. 

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