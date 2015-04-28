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'Çözüm sürecinde karşı karşıya oturulan bir masa yok, olması devletin çöküşü demektir'

Erdoğan'dan Gülen Cemaati'ne: Ya devletin varlığını kabul edecekler ya da yok olacaklar

28 Nisan 2015 22:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kuveyt seyahati dönüşünde gazetecilere dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Kürt sorunu var demek ayrımcılıktır" ifadelerini kullanan Erdoğan ''Milleti aldatmak isteyenlere prim verilmemeli. Çözüm sürecinde karşı karşıya oturulan bir masa yok. Olması devletin çöküşü demektir" dedi.

"HDP illegal yollarla işimizi sıkıntıya soktu" ifadelerini kullanan Erdoğan HDP baraj altında kalırsa çözüm süreci etkilenmez" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a giderek HDP’li Belediye Başkanı Gülten Kışanak ile gizli bir görüşme yaptığı ve Dumanlı'nın belediye binasına arka kapıdan girdiği iddiasına ilişkin "Arka kapıdan giriyorsan meşru bir iş yapmıyorsun demektir" diye konuştu.

 

'Ya devletin varlığını kabul edecekler ya da yok olacaklar'

 

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile 22 Temmuz ve devamında yapılan operasyonlarda tutuklanan aralarında Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 63 polis hakkındaki tahliye kararına da değinen Erdoğan, paralel yapı iddialarına ilişkin “Ya devletin varlığını kabul edecekler ya da yok olacaklar” ifadesini kullandı.

 

'KPSS'de kopya çekenlere ödenen maaşlar geri alınabilir'

 

“Yarınki MGK’dan sonra kararlarımız çok farklı devam edecek” diyen Erdoğan KPSS’de kopya çekerek memur olan kişilere ödenen maaşların geri alınabileceğini söyledi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Usulsüzlük yapan açığa alınır ya da ihraç edilir" dedi.

 

Kıbrıs müzakereleri

 

Erdoğan Kıbrıs ile ilgili; "Keşke Rumlarla anlaşabilseler. Biz garantör ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı kafasına göre götürecek değil" ifadelerini kullandı.

 

1 Mayıs kutlamaları

 

Sendika ve meslek örgütlerinin 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama isteği hakkında ise Erdoğan; "İlla Taksim dersen bu, aracın tekerine çomak sokmaktır" dedi.

 

 

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