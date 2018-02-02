Demet Akalın'dan cezaevine giren Seren Serengil'e: Bir bakımdan iyi oldu

Şarkıcı Demet Akalın, Seren Serengil’in 3 günlüğüne cezaevine girmesiyle ilgili olarak, “Bir bakımdan iyi oldu” yorumunu yaptı. Kararın 'emsal' olduğunu söyleyen Akalın, kendisinin da bazı televizyon kanallarına ihtarname gönderdiğini ancak aynı yöntemi meslektaşlarına karşı kullanmayacağını belirtti.

Uludağ’da verdiği konser öncesinde konuşan Akalın, "Üç gün cezasını çekip çıkacak. Bir bakımdan iyi oldu, çünkü emsal bir karar. Ben de birkaç televizyon kanalına ihtarname gönderiyorum. Ama hiçbir sanatçı arkadaşıma bu maddeyi kullanmam. Zaten öyle kanlı bıçaklı olduğum insanlar yok” dedi. Ünlü şarkıcı, şöyle devam etti:

"Bana iftira atanlar oluyor, direkt avukatıma yönlendiriyorum. Bazen avukatım, 'Bunda hakaret yok, dava açmayalım, gerek yok' diyor, 'Tamam, eyvallah' diyorum. Ama artık iş o kadar çığırından çıktı ki, eskiden öyleydi, eskiden böyleydi. Ortam çirkinleşince insanın tadı tuzu kalmıyor. Bana söylüyorlar, 'Senin için onu dediler, bunu dediler' diye. Boşver diyorum, boşver demeyi bilmek lazım. İşin gücün rayında gittikten sonra arkadakiler ile uğraşmıyorsun.

Artık bana sosyal medyaya bakan kemik fanlarım bile bu tarz haberleri atmıyorlar. Çünkü zaten hayat o kadar yoğun ve ülkemizin durumu o kadar nazik ve diken üstünde ki, hiç bunlarla girdabın içine girmek istemiyorum. 10 sene önce olsaydı bodozlama girerdim, ama şu anda kendimde ne öyle bir enerji görüyorum ne de bu toplara girmek istiyorum."