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Seda Sayan'dan Seren Serengil'e: Hepimiz faniyiz

Seren Serengil: Benim için Seda Sayan hayat boyu bitmiştir

31 Ocak 2018 15:28

Seda Sayan, annesini canlı yayına telefonla başlamasının ardından kendisini tamamen hayatından çıkardığını söyleyen Seren Serengil’e ‘zeytin dalı’ uzattı. “Bu dünyada hepimiz faniyiz” diyen Sayan, tarafsız olmak, insanları kışkırtmamak ve sevgi ile bağlanmak gerektiğini söyledi. 

“Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Gülben Ergen’in 3 ay önce ‘tedbir kararı’ aldırdığı Seren Serengil, yargıya taşınan eylemlerine devam etmesi nedeniyle mahkeme kararıyla 3 gün süreyle zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Serengil’in annesi Nevin Teoman, konuyla ilgili konuşmak için Seda Sayan’ın programına canlı yayında telefonla bağlanmasının ardından tansiyonu yükselerek fenalaştı.

”Benim için Seda Sayan hayat boyu bitmiştir"

Annesiyle yaşananların ardından Sayan’a tepki gösteren Serengil, ”Benim için Seda Sayan hayat boyu bitmiştir. Annem tansiyon hastası onu yayına bağladı. Annem ben içeri giriyorum diye zaten üzgündü. Ne söylediği de belli değil o yüzden. Telefonla konuştuktan sonra da fenalık geçirdi. Bu saatten sonra da Seda Sayan'ı hiç affetmeyeceğim” dedi.

Şarkıcı Seda Sayan yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak şunları ifade etti: “Bu dünyada hepimiz faniyiz. Bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Birbirimizi ne kıralım ne incitelim. Tarafsız olalım, insanları kışkırtmayalım, birbirimize sevgi ile bağlanalım. Keşke herkes mutlu mesut yaşayabilse…”

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