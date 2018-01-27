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Gülben Ergen şikâyet etmişti; Seren Serengil hapse giriyor

Ergen, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

27 Ocak 2018 14:43

Gülben Ergen üç ay önce “Duymayan Kalmasın” programının yorumcusu Seren Serengil için hakkında konuşmaması için tedbir kararı aldırmıştı. Gülben Ergen, Seren Serengil hakkında tedbir kararına rağmen bir davette kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi karar verdi.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil’in tedbiren 6 ay süreyle Ergen’e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı verdi.

Üç ay önce programda Gülben Ergen’in evli bir adamla aşk yaşaması hakkında yayınlar yapan Seren Serengil sosyal medyada da bu göndermelerini sürdürdü.

Gülben Ergen, Seren Serengil hakkında tedbir kararına rağmen bir davette kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi karar verdi.

Ayrıca, Seren Serengil’in mahkemenin tedbir kararını bir kez daha ihlal etmesi durumunda, 15 günden da 30 günü tazyik hapsi verileceğine ilişkin uyarılmasına karar verildi.

Seren Serengil’in bir üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor. Bir üst mahkeme de bu kararı doğru olduğuna karar vermesi durumunda, Serengil 3 gün hapis yatacak. Aile mahkemelerince verilen tazyik (zorlam) hapis kararları ertelenmiyor ve para çevrilmiyor.

Çıkan haberler sonrası Seren Serengil alınan kararla ilgili konuştu;

"Benim annemle babamda bir başka kadından dolayı ayrıldılar. Bu konu benim hassas noktam. Eskiden benim de başıma gelen bir durum bu. Ben aileleri bir arada tutmaya çalıştım. Sonuna kadar mücadele verdim. Bugün hiç pişman değilim. Yasemin’in tekrar eşiyle barışmış olması, bu konuda verdiğim mücadele bana yeter. Hapisten korkmuyorum, kendimi değil, 3 gün bensiz kalacak köpeklerimi düşünüyorum. Çünkü bensiz kalmaya hiç alışık değiller."

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