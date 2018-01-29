Hapis cezası Seren Serengil'i kahraman yapar mı?

Kendisi hakkında, “Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Gülben Ergen’in 3 ay önce ‘tedbir kararı’ aldırdığı Seren Serengil, yargıya taşınan eylemlerine devam etmesi nedeniyle mahkeme kararıyla 3 gün süreyle zorlama hapis cezasına çarptırıldı. Serengil’in 3 gün hapis yatacak olmasını değerlendiren ‘Hürriyet Magazin Konseyi’, Türkiye’deki ünlülerin birbirleri hakkında uzaklaştırma kararı alarak kanunu istismar ettiklerine dikkat çekti ve “Hapis cezası, Seren’i kahraman yapar mı” sorusunu yöneltti.

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu, Savaş Özbey ve Ömür Gedik’in konuyla ilgili yorumları şöyle:

Cengiz Semercioğlu: Türk magazin tarihinde bir ilk bu... Bir ünlü, diğeri için bir şeyler söyledi diye hapse giriyor! Olacak şey değil... Aylardır ünlülerin birbirleri hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kanunu istismar ettiklerini söyleyip duruyorum.

Bu kanun kadına karşı şiddetin önlenmesi için çıkarıldı ama ünlülerin elinde oyuncak oldu. Bu hapis cezası infaz edilirse kimse kimse hakkında konuşamaz duruma gelir artık. Yarın Demet Akalın da hapse girer, Seda Sayan da, Hande Yener de, Gülben Ergen... Dedikodudan hapse giren ünlülerimiz de oldu ya, inanılır gibi değil...

"İfade özgürlüğünün magazin dünyasında da olmadığının kanıtı oldu bu olay"

Onur Baştürk: Artık bu işin saçma bir noktaya vardığını düşünüyorum. Bir programda Gülben Ergen hakkında yorum yaptı diye Seren Serengil'in hapis yatması size mantıklı geliyor mu?

İfade özgürlüğünün magazin dünyasında da olmadığının kanıtı oldu bu olay. Seren’in üç günlük hapsi onu kahraman yapar evet, ama gayet haklı olarak.

Ömür Gedik: Güzel ülkemin avukatları, hakimleri, cezaevleri bu magazin olayına meze oluyor ya, pes doğrusu. Üstelik onca tecavüzcü, sapık ve katil dışarıda dolanıyorken. Bu uzaklaştırma kararları, hapis cezaları mağdur, ezilmiş kadınlar için çıkarılan yasaların uzantısı ve gerekleri.

Bu olayda mağdur durumdaki kadınlar için çıkarılmış yasalar oyuncak haline getirildi. Bu gidişle yasaların içi boşalacak, kullanılmaz hale gelecek ve olan da yine gerçekten ezilen kadına olacak.

İkisi için de söylüyorum, bıraksınlar artık birbirleri hakkında konuşarak, atıp tutarak, mahkemelere başvurarak, hapis cezası çıkararak gündemi bu şekilde meşgul etmeyi.

Hele ki bu son hapis olayı gerçekten saçma ve çok üzücü.