Ersoy Dede: Seren Serengil haklı

Star yazarı Ersoy Dede, sunucu Seren Serengil ile şarkıcı Hande Yener arasında yaşanan polemiğe ilişkin yorumda bulundu. Dede, Yener'in ‘Telifmetre’ listesinde birinci sırada çıkmasını eleştiren Seren Serengil'e hak verdi. "Bir çark kurulmuş. Bazı güçsüz radyolarla menajerler anlaşmışlar, oralarda şarkıların çalınma sayısını yükseltip, telifmetre gibi listelerde üst sıralara çıkıyorlar" diyen Dede, bu listeler üzerinden festival, konser, bar programı anlaşması yapıldığınnı belirterek, "Her türlü kullanışlı liste.. Ama gerçekçi değil.. Üzgünüm.. Seren haklı..." dedi.

TIKLAYIN- Seren Serengil'den Hande Yener'e: Biliyorsunuz uyuşturucu kullanan insanlar böyle, kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatamıyorlar!

Ersoy Dede'nin "Geçmiş Cumhurbaşkanı" başlığıyla (29 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Seren Serengil olayının perde arkası

Denk geldiyseniz görmüşsünüzdür.. Seren Serengil ile Hande Yener arasında bir tartışma başladı. Ve tartışma daha sonra, birinin çıplak fotoğrafının yayınlanması, diğerine uyuşturucu bağımlısı suçlaması yapılmasına kadar vardı. Oysa kavga son derece kıymetli bir gerçeği gün yüzüne çıkarmıştı. Olay şu.. Hande Yener, ‘Telifmetre’ verilerine göre, listebaşı olmuş. Seren Serengil de, ‘listebaşı olacak o kadar şarkıcı varken nasıl olur da Hande Yener birinci çıkar?’ diye itiraz etti.. Hikayenin esası şu.. Telifmetre ve Radyo Monitör diye şirketler var. Elbette başka şirketler de var ama en bilineni bu ikisi.. Yüzlerce radyoyla çalışıyorlar.. Çalınan şarkıların listesini tutuyorlar.. Yerel radyolar da var aralarında ulusal radyolar da.. Fakat bir çark kurulmuş. Bazı güçsüz radyolarla menajerler anlaşmışlar, oralarda şarkıların çalınma sayısını yükseltip, telifmetre gibi listelerde üst sıralara çıkıyorlar.. Dolayısıyla albümü plakçılarda çok satmamasına, Spotify ya da Apple gibi platformlarda görünmemesine rağmen telifmetrede rekor kırıyor.. Bunu da, ulusal radyolar ve müzik kanalları üzerinde pazarlama unsuru olarak materyal elde etmek üzere yapıyorlar.. Ya da belki bu liste üzerinden; festival, konser, bar programı anlaşması falan da yapıyor olabilirler. Her türlü kullanışlı liste.. Ama gerçekçi değil.. Üzgünüm.. Seren haklı..