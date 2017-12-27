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Seren Serengil'den Hande Yener'e: Biliyorsunuz uyuşturucu kullanan insanlar böyle, kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatamıyorlar!

27 Aralık 2017 14:38

Hande Yener, kendisinin en çok dinlenen şarkıcı olduğuna inanmayıp eleştiri yapan Seren Serengil'e gönderme yaptı. Hande, Seren'in üstsüz fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının yayınladığı fotoğraf Instagram tarafından silindi. Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında konuşuldu. Seren Serengil'in programdaki açıklamalarından sonra Hande Yener, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı. Hande Yener'in paylaşımından sonra Seren Serengil, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: " Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."

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seren serengilhande yenerseren serengil üstsüz fotoğrafı paylaşıldıen çok dinlenen şarkıcı

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