Seren Serengil cezaevine böyle girdi

Gülben Ergen’in talebiyle hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil, gerekçeli kararın yazılmasının ardından sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek İnfaz Savcılığı’na teslim oldu. Cengiz Semercioğlu 'Duymayan Kalmasın' programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in sabah erken saatlerde stüdyoya gelip program çektiğini oradan da cezasını çekmek üzere teslim olduğunu canlı yayında duyurdu.

Gülben Ergen’in talebiyle hakkında üç günlük zorlama hapsi kararı verilen Seren Serengil, Çağlayan Adliyesi’ndeki infaz işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. Serengil burada 3 gün hapis cezasını yattıktan sonra tahliye edilecek.

Seren Serengil, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na polis eşiliğinde geldi. Resmi prosedürün başlamasından dolayı Serengil açıklama yapamadan doğrudan cezaevine girdi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

Tedbir kararına muhalefet etmişti

Seren Serengil, “Duymayan Kalmasın” adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşmalarını sürdürmüş ve 10. Aile Mahkemesi’nin tedbir kararına muhalefet ettiği iddia edilmişti. İstanbul 10. Aile Mahkemesi ilk başta Seren Serengil’in talebini kabul etmiş ve zorlama hapsi uygulamasına yer olmadığına karar vermişti. Ancak mahkemenin bu kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne Gülben Ergen tarafından itirazda bulunulmuştu. Mahkeme, tedbir kararına muhalefet ettiği iddia edilen Seren Serengil’in bilirkişi raporu doğrultusunda Serengil’in 3 gün zorlama hapsi uygulamasına karar vermişti.