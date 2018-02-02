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Avukatının iddiası: Seren Serengil hapse girmek için her yolu denedi

"Mesleki itibarımı zedeledi"

02 Şubat 2018 13:09

3 gün zorlama hapis cezası alan Seren Serengil gerekçeli karar yazılmadığı için cezaevine girememişti. Seren Serengil'in avukatı Ayşegül Mermer sonunda isyan etti.

Yargı, Seren Serengil’e ‘Gülben Ergen’in özel hayatı hakkında konuşma yasağı’ koymuştu. Karara uymayınca da ‘3 gün zorlama hapis’ çıkmıştı.

Seren, geçen pazartesi ‘Cezaevine gidiyorum’ yayını yapmasına rağmen, infaz kağıdı imzalanmadığı için hapse girememişti

Seren’in avukatı Ayşegül Mermer şu sözlerle dün istifa etti:

Kendisine hukuki aşamalarını anlatmama rağmen, başka avukatları devreye sokup bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Mesleki itibarımı zedeledi.

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