"Değişiklik önergeleri gelecek, AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini istediğinde askıya alması gündeme gelebilir"

AB Haber Genel Yayın Müdürü Vakur Kaya, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti verilmesi yönünde tavsiye kararı almasını değerlendirirken "Avrupa Parlamentosu'na değişiklik önergeleri gelecek. Koruma mekanizmaları söz konusu. Nedir bu koruma mekanizmaları, çok özel durumlarda AB vize serbestini askıya alabilir. Böyle değişiklik önergeleriyle o yasa tasarısını sulandıracaklar" dedi. Kaya, "Avrupa Parlamentosu'ndaki grupların ezici çoğunluğu hemen açıklamalarda bulundu. AP’deki siyasi gruplar ifade özgürlüğü ve Güneydoğu sorunu gibi birçok sorunda Türkiye’nin adım atması gerektiğini savunuyorlar" diye konuştu.

CNN Türk Ana Haber'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Vakur Kaya şunları söyledi:

Erken davranıyoruz. Süreç yeni başladı. Yürütme organı olan komisyon vize serbestisiyle ilgili AB kurumları içindeki süreci başlattı. Nereye gidiliyor? Bu işler öyle söylendiği gibi değil. Olayın çok farklı boyutları var.

Birincisi Ankara Anlaşması ve Katma Protokol sonucunda AB’nin Türkiye’ye uyguladığı vize haksız. Bunu Avrupa Birliği’nin mahkemesi söylüyor.

1999’da Türkiye AB adayı olduğu zaman AB’nin diğer aday ülkelere olduğu gibi vize serbestisini vermesi gerekiyordu.

AB Parlamentosu'ndaki grupların ezici çoğunluğu hemen açıklamalarda bulundu. AP’deki siyasi gruplar ifade özgürlüğü ve Güneydoğu sorunu gibi birçok sorunda Türkiye’nin adım atması gerektiğini savunuyorlar.

Avrupa Parlamentosu'na değişiklik önergeleri gelecek. Koruma mekanizmaları söz konusu. Nedir bu koruma mekanizmaları, çok özel durumlarda AB vize serbestini askıya alabilir. Böyle değişiklik önergeleriyle o yasa tasarısını sulandıracaklar.

AP kendisi de bir karar verecek. Türkiye-AB mülteci anlaşmasına Fransa, Yunanistan, Kıbrıs gibi ülkeler karşı. Bir de sivil toplum örgütleri, bir sürü akademisyen imza atmış. Onlar da karşı...

Bu süreç AP’ye gidiyor. Orada şunu da unutmamak lazım. Bu karar sonrası ne olacak? AB de ne şiş yansın, ne kebap formülüyle zaman yayacak.