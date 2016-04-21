Financial Times: Avrupa Birliği vize muafiyetini sulandırmaya çalışıyor

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesinin Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den yetkililerle görüşerek hazırladığı haberde, bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye verilen vize muafiyeti vaadini ertelemek için yeni arayışlara girdiği belirtiliyor.

Avrupalı diplomatlar, siyaseten tehlikeli olan 80 milyon Türk'e vize muafiyeti vaadi nedeniyle acı içerisinde. Ankara'ysa Haziran'a kadar vize muafiyetinin verilmemesi halinde AB - Türkiye göçmen anlaşmasının rafa kalkacağı uyarısını yapıyor. AB'nin 1 aydır yürürlükte olan anlaşması, Türkiye'den Yunanistan'a göçmen geçişlerini önemli oranda azaltmış durumda.

Ancak anlaşmanın kaderi Türkiye'ye vaat edilen tatlandırıcılara bağlı. AB ise vaatlerini yerine getirmekte zorlanıyor. En önemli sıkıntıysa Türk vatandaşlarına Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkının tanınması.

Bazı AB üyeleri 'el freni' istiyor

Göç krizi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmaktan çekinen Fransa, Almanya ve bazı diğer AB üyeleri, Türkiye'ye sunulan vaatleri siyaseten daha hazmedilebilir hale getirmek için uğraşmaya başladı.

Türkiye'ye sunulacak metne koruyucu maddeler, ilave şartlar ya da sulandırılmış koşullar eklenmesi gündemde.

Bazı üst düzey AB yetkilileri, vize muafiyeti anlaşmasına el freni niteliğinde bir maddenin eklenmesi fikrinin olduğunu söylüyor. Bu madde sayesinde AB'ye vize muafiyetini belirli şartlar altında askıya alma yetkisinin verilmesi gündemde.

Vize serbestisinin sadece yöneticilere ve öğrencilere verilmesi ya da Türkiye'ye özel kontrollerin çok sıkı olduğu bir vize serbestisi modeli de üzerinde konuşulan seçeneklerden.

Türkiye'nin AB Büyükelçisi Selim Yenel ise, vize muafiyeti vaadinin sulandırılması çabalarını 'Hiçbir şekilde kabul edilemez' diyerek yorumluyor ve 'Oyunun kurallarını değiştiremezler, değiştirmemeliler' diyor.

Türkiye: Sözlerini tutmazlarsa bir daha nasıl güveniriz?

Brüksel'in yeni çabalarını değerlendiren bir AB yetkilisiyse, çözüm arayışlarının, verilen vaatler nedeniyle Belin ve Paris'te 'giderek büyüyen panik havasının' bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Konu gelecek haftalarda daha sık gündeme gelebilir. Brüksel, Türkiye'nin vize serbestisi için gereken 72 şartı yerine getirme konusunda olumlu yönde ilerlediğini söylüyor. Avrupa Komisyonu, söz konusu ilerlemelerle dair 4 Mayıs'ta bir rapor açıklayacak.

Raporun, Türkiye'nin Haziran sonuna kadar vize muafiyeti için gerekli şartları yerine getirebileceğini söylemesi bekleniyor -tabii üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi engeller aşılabilirse.

Brüksel'deki bir büyükelçi, bazı ülkelerin Türkiye'ye vize muafiyetini veto etmeye giderek daha yakın hale geldiğini söylüyor.

Türkiye'nin AB Büyükelçisi Selim Yenel de bu durumu bekleyenler arasında.

Financial Times'a konuşan Yenel, ‘'Muhtemelen çekinmeye başladılar çünkü gerekli şartları yerine getiriyoruz. AB üyelerinden talebimiz üzerinde anlaştığımız şartlara saygı göstermeleri. Aksi takdirde AB'ye bir daha nasıl güvenebiliriz? Biz anlaşmanın üzerimize düşen kısmını yerine getirdik. Şimdi sıra onlarda’' diyor.