Vize kararı Alman hükümetini memnun etti



Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmasının şartlarını yerine getirme konusunda büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. Ancak Seibert, 72 kriterin da yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Seibert, AB Komisyonu'nun vize muafiyetinin askıya alınmasına yönelik kuralları sertleştirme planlarının da önemli olduğuna dikkat çekti.

Bir süre önce, Almanya ve Fransa'nın vize muafiyetinin belli durumlarda askıya alınmasını öngören 'el freni' mekanizmasının yürürlüğe girmesini istediği ortaya çıkmıştı. AB ülkelerinin bir kısmı, vize muafiyetinin Türkiye'den illegal göçü teşvik edeceği endişesini taşıyor.

Tavsiye niteliğinde

AB Komisyonu'nun vize muafiyeti kararı tavsiye niteliği taşıyor. Vize muafiyeti için AB üyesi ülkelerin ve AB Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor. Türkiye şimdiye kadar 60'ın üzerindeki kriteri yerine getirdi. Türkiye'nin toplamda ise 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor.

Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat, Türk hükümetinin AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması uyarınca öne sürdüğü en önemli taleplerden biriydi. Türkiye, Türkiye toprakları üzerinden AB'ye giriş yapan sığınmacıların geri kabulünü öngören Geri Kabul Anlaşması'nı yürürlüğe koyma karşılığında Türkiye vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vizesiz giriş hakkı tanınmasını talep etmişti. Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onay vermesi halinde, Türkiye vatandaşları Schengen Bölgesi'nde pasaportla vizesiz giriş yapıp, 90 gün boyunca turist olarak ikamet edebilecek.